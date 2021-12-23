Гвардиола: «Торрес в «Барселоне»? Стороны близки к договоренности»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о возможном переходе полузащитника Феррана Торреса в «Барселону».
«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Торрес в «Барсе»? Пока это не официально, но я знаю, что стороны ведут переговоры и близки к договоренности», – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро, а игрок подпишет контракт на пять лет.
- В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
- «Барселона» идет в Примере 7-й.
Источник: Manchester Evening News