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    Гвардиола: «Торрес в «Барселоне»? Стороны близки к договоренности»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о возможном переходе полузащитника Феррана Торреса в «Барселону».

    «Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Торрес в «Барсе»? Пока это не официально, но я знаю, что стороны ведут переговоры и близки к договоренности», – сказал Гвардиола.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро, а игрок подпишет контракт на пять лет.

    • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
    • «Барселона» идет в Примере 7-й.

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    Источник: Manchester Evening News

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