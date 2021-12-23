Гвардиола: «Торрес в «Барселоне»? Стороны близки к договоренности»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о возможном переходе полузащитника Феррана Торреса в «Барселону».

«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Торрес в «Барсе»? Пока это не официально, но я знаю, что стороны ведут переговоры и близки к договоренности», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Торреса 55+10 миллионов евро, а игрок подпишет контракт на пять лет.