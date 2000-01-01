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    Генеральный директор «Спартака»: «Трансферы еще будут»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не завершил трансферную кампанию после покупки форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

    «Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор (Лука Каттани – прим. «Бомбардира»). Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.

    По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не будут комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.

    Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии30
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      Рейтинг: +55431

      portero 22 минуты назад

      Мы рады, денег вы точно заработаете. Лишь бы приобретения ваши играли, а не начинали филонить...

      0
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      Рейтинг: +9947

      ivany4 43 минуты назад

      Вроде бы слов мало, но информации к размышлению полно.)))
      Начнем с последнего. Атакующий и комбинационный футбол это видимо та малая толика, на которую реально могут потратить денег, учитывая что тренер ноунейм. Представляю, сколько нужно было бы тратить, заикнись Вы о выигрыше какого-нибудь трофея в Европе.)) Хорошо еще, что оставили тренеру выбор тактики на игру.))
      И если следовать логике, то понятны и ожидаемы трансферы на вход и на выход. Т.к. Ваноли занимался командой еще до подписания контракта, то полагаю, к зимним сборам мы уже получим 60-80 % запланированных изменений.

      1
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      Рейтинг: +3854

      Бомбардиръ 2 часа назад

      У хрюшек на смену кавказцам идут нεгры.
      BLM рулит?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2966

      Klaido > Бомбардиръ 53 минуты назад

      ослики, у вас половина команды - подгоревшие ослы... BLM рулит на Унитаз-арене? ))))

      2
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      Рейтинг: +588

      Vitaga 2 часа назад

      1. тренер спросил какой они видят игру........... ппц это что за тренер такой? нормальный толковый тренер всегда приходит со своей концепцией со своим виденьем игры и команды. - такой вопрос показывает сразу квалификацию этого ваноли. сразу обозначает его как вечно второго- не способного на самостоятельную работу.это простая шестерка
      2.мележиков недоумок - ....отталкиваться от соперника... - ппц Спартак что- клуб типа Тамбова Химок... команда что за выживание борется? такие клубы как Спартак или Динамо ЦСКА Зенит.. - должны другим навязывать свою игру диктовать свой стиль. пусть другие под них подстраиваются. этот мележиков не понимает куда попал. еще один крендель не на своем месте

      5
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      Рейтинг: +4708

      R_a_i_n > Vitaga 1 час назад

      Увы, но верно всё.

      1
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      Рейтинг: +146

      Suvorov51 > Vitaga 1 час назад

      быват в жизни такое. что и не знаешь где враги

      2
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      Рейтинг: +23575

      vladimir-7 > Suvorov51 1 час назад

      Когда воюют, то знают врагов и где они находятся.

      0
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      Рейтинг: +31154

      oyabun 2 часа назад

      Убирать, кстати, надо многих. А кого возьмут еще - большой вопрос.

      3
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      Рейтинг: +27734

      silver29 > oyabun 2 часа назад

      Ну много купить лимит не даст, а вот то что начал с усиления атаки это верно, в последних играх оборона с Селиховым вроде неплохо смотрелась, а вот атаки совсем не было. Николай-Виктор-Промес неплохое сочетание.

      2
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      Рейтинг: +31154

      oyabun > silver29 2 часа назад

      да только вот Промес что то сильно сдал. В последних играх был очень плох.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18263

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      "Убирать, кстати, надо многих."

      Да каких МНОГИХ!
      Почти всю основу включая капитана-мигрела, оставив 3-4 человека!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31154

      oyabun > derrik2000 2 часа назад

      Ну это мы бы так хотели. А приходится мириться с реальностью, что заменить то их некем.

      2
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      Рейтинг: +27734

      silver29 > oyabun 2 часа назад

      Вот и надеюсь, что в этой связке заиграет, Соболеву приготовиться к конкуренции и набрать форму. Нам конечно Фернандеса не хватает с его стандартами.

      4
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      Рейтинг: +18263

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Дожили, мля...
      Шабашников, даже не шабашников, РАЗНОРАБОЧИХ от футбола на огромное бабло подписали (по настоятельным рекомендациям прядкинского пасынка и попрыгунчика, если помнишь), а как пришёл тренер, который хотел, чтобы команда ИГРАЛА В ФУТБОЛ, выясняется, что почти все игрочишки, которые есть в наличии - наишлачнейший шлак уровня "Уфы"! (((

      0
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      Рейтинг: +31154

      oyabun > silver29 2 часа назад

      Фернандес еще летом очень просился назад в Спартак. Так ведь не берут же. Денег на нем как на свободном агенте не выручить - не выгодно нашим боссам. Им бы финансовые схемы покруче, тогда да.. А стандарты в Спартаке сейчас просто кошмар - в игре с Сочи выполнили 17! угловых и несколько опасных штрафных и всё мимо кассы. Позорище.

      3
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      Рейтинг: +18263

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Не, Фернандо - НЕ Фернандеса - этот в ЦСКА))) - обратно не нужно.
      Он последний сезон, вернее, даже где-то полтора сезона сильно сдал из за того, что разжирел.
      Вот кого-то подобного - велкам ту Спартак!

      0
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      Рейтинг: +31154

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      Описка - Фернандо конечно же ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4708

      R_a_i_n > silver29 1 час назад

      Колыван, Витёк и Тоха дадут жару!

      2
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      ...
      Рейтинг: +146

      Suvorov51 > oyabun 1 час назад

      Не то слово плох ни в п....у ни в армию.

      2
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      Рейтинг: +18263

      derrik2000 2 часа назад

      "Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол."

      Что ж вы, *уки лагерные, не купили ТАКИХ игроков Витории, который САМ любит такой футбол и хотел, чтобы в него играла команда???
      Или имя Руя Витории в семейке Адамс, тьфу, Салиховых прочно ассоциируется с именем Дмитрия Попова, потому и игроков не купили НУЖНЫХ, и тренера выжили, вдобавок запретив ему высказываться о причинах ухода, точнее, изгнания из Спартака?

      "Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», – сказал Мележиков"

      А он САМОСТОЯТЕЛЬНО тренировать-то может, или при обсуждении кандидатуры ГТ учитывалось совсем не это, а определённые ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ особенности???
      ))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +27734

      silver29 > derrik2000 2 часа назад

      Да потому, что Руй первым же заявлением по приходу заявил, что его этот состав устраивает, видимо Ваноли учел опыт сына ошибок трудных.

      3
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      Рейтинг: +18263

      derrik2000 > silver29 2 часа назад

      То, что Витория СКАЗАЛ НА ПУБЛИКУ после того, как трансферная компания с треском провалилась по понятно чьей вине (такова хронология событий) и то, что, вернее, КОГО хотел видеть он в команде, чтобы ставить ИГРУ, как говорят в Одессе, "две большие разницы".
      Посмотри, ЗА КЕМ была "охота" селекционной службы Спартака, и ГДЕ эти игроки теперь.
      Причём, ВСЕ эти игроки уже достигли предварительной договорённости с КБ и их клубы были не против.
      Но - Зарема-ма-ма-ма.....

      "видимо Ваноли учел опыт сына ошибок трудных"

      Ваноли пока НИКТО и звать его НИКАК, в смысле самостоятельной работы, чтобы фантазировать на тему "Ваноли думает".

      0
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      Рейтинг: +4865

      rash1959 > derrik2000 44 минуты назад

      Тебе до сих пор непонятно кто подписывает в клубе платёжки? Подписывает не ОН (Федун) , а ОНА, и все, (кроме тебя) знают как ЕЁ зовут. Поэтому и не было покупок под руя.

      1
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      Рейтинг: +2348

      Ziklop 2 часа назад

      Шмару взяли срочно подружку её надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12078

      Литейный4 2 часа назад

      Снова понаберут неликвида, а потом принимают в авоську по пять или семь штук. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +4708

      R_a_i_n > Литейный4 2 часа назад

      Ты снова свой парад по бомбардиру распустил? Ну-ка быстро всех собрал и сыпался отсюда!

      7
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      Рейтинг: +146

      Suvorov51 > Литейный4 1 час назад

      все через это прошли вы всве время и первой не вылезали

      0
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      Рейтинг: +27734

      silver29 2 часа назад

      Николай неплохое приобретение для клуба, надеюсь Каттани профи своего дела и следующие трансферы будут не хуже.

      3
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      Рейтинг: +9947

      ivany4 > silver29 38 минут назад

      Полагаю, что Каммоци поэтому и уходит, если подобрал достойную кандидатуру на постоянной основе.

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