Генеральный директор «Спартака»: «Трансферы еще будут»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не завершил трансферную кампанию после покупки форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

«Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор (Лука Каттани – прим. «Бомбардира»). Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.

По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не будут комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», – сказал Мележиков.