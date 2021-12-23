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Генеральный директор «Спартака»: «Трансферы еще будут»

23 декабря 2021, 13:50
25

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не завершил трансферную кампанию после покупки форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

«Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор (Лука Каттани – прим. «Бомбардира»). Трансфер должен был чуть позже произойти, но определенные обстоятельства переход ускорили.

По поводу ухода игроков, список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не будут комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (25)
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Ziklop
1640257563
Шмару взяли срочно подружку её надо.
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derrik2000
1640257922
"Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол." Что ж вы, *уки лагерные, не купили ТАКИХ игроков Витории, который САМ любит такой футбол и хотел, чтобы в него играла команда??? Или имя Руя Витории в семейке Адамс, тьфу, Салиховых прочно ассоциируется с именем Дмитрия Попова, потому и игроков не купили НУЖНЫХ, и тренера выжили, вдобавок запретив ему высказываться о причинах ухода, точнее, изгнания из Спартака? "Но последние слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника», – сказал Мележиков" А он САМОСТОЯТЕЛЬНО тренировать-то может, или при обсуждении кандидатуры ГТ учитывалось совсем не это, а определённые ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ особенности??? ))))))))))))))
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oyabun
1640257926
Убирать, кстати, надо многих. А кого возьмут еще - большой вопрос.
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Vitaga
1640258768
1. тренер спросил какой они видят игру........... ппц это что за тренер такой? нормальный толковый тренер всегда приходит со своей концепцией со своим виденьем игры и команды. - такой вопрос показывает сразу квалификацию этого ваноли. сразу обозначает его как вечно второго- не способного на самостоятельную работу.это простая шестерка 2.мележиков недоумок - ....отталкиваться от соперника... - ппц Спартак что- клуб типа Тамбова Химок... команда что за выживание борется? такие клубы как Спартак или Динамо ЦСКА Зенит.. - должны другим навязывать свою игру диктовать свой стиль. пусть другие под них подстраиваются. этот мележиков не понимает куда попал. еще один крендель не на своем месте
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ivany4
1640264188
Вроде бы слов мало, но информации к размышлению полно.))) Начнем с последнего. Атакующий и комбинационный футбол это видимо та малая толика, на которую реально могут потратить денег, учитывая что тренер ноунейм. Представляю, сколько нужно было бы тратить, заикнись Вы о выигрыше какого-нибудь трофея в Европе.)) Хорошо еще, что оставили тренеру выбор тактики на игру.)) И если следовать логике, то понятны и ожидаемы трансферы на вход и на выход. Т.к. Ваноли занимался командой еще до подписания контракта, то полагаю, к зимним сборам мы уже получим 60-80 % запланированных изменений.
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portero
1640265437
Мы рады, денег вы точно заработаете. Лишь бы приобретения ваши играли, а не начинали филонить...
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DOCTOR PENALTY
1640266995
Ерунду какую-то мелет Мележиков. Федуна надо на трансфер выставить. Даже пусть Зарема останется, но этого как-то убрать.
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piligrim1986
1640267987
вообще в принципе?)))
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alefreddy
1640277119
Неужели Каттани своим уходом заставил раскошелится на трансферы
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zigbert
1640283833
Лишних иностранцев в Спартаке накопилось много. Давно пора расстаться с Рошей, Тилем, Уруновым да и Хендрикс совсем не выдающийся игрок.
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