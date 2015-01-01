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    Левандовски: «Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о карьерных целях.

    «Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом.

    Я очень доволен карьерой, но все еще голоден до побед – когда выигрываю трофей, хочу взять его снова. Например, Лигу чемпионов. Я работаю для этого каждый день», – сказал Левандовски.

    • В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
    • Поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза.

    Левандовски: «Роналду приходится больше трудиться, чем Месси»

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      СуперПАВ9 44 секунды назад

      Ну че же ты надо было за германию выступать

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