Левандовски: «Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о карьерных целях.

«Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом.

Я очень доволен карьерой, но все еще голоден до побед – когда выигрываю трофей, хочу взять его снова. Например, Лигу чемпионов. Я работаю для этого каждый день», – сказал Левандовски.

В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.

Поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза.

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