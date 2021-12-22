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  • Левандовски: «Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом»

Левандовски: «Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом»

22 декабря 2021, 14:44

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о карьерных целях.

«Трудно выиграть чемпионат мира с Польшей, нужно быть реалистом.

Я очень доволен карьерой, но все еще голоден до побед – когда выигрываю трофей, хочу взять его снова. Например, Лигу чемпионов. Я работаю для этого каждый день», – сказал Левандовски.

  • В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
  • Поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза.

Левандовски: «Роналду приходится больше трудиться, чем Месси»

Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Польша Бавария Левандовски Роберт
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