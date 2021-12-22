Левандовски: «Роналду приходится больше трудиться, чем Месси»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Обоим за 30, и у них на двоих 12 «Золотых мячей».

«Я уважаю Роналду за тяжелую работу. Для Месси все выглядит легким.

Я думаю, Криштиану приходится больше трудиться на свой успех», – сказал поляк.

В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.

Месси в этом году взял 7-й «Золотой мяч».

Роналду в 2021-м вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Президент «Баварии»: «Мы не подпишем Холанда, потому что у нас есть Левандовски»