Левандовски: «Роналду приходится больше трудиться, чем Месси»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Обоим за 30, и у них на двоих 12 «Золотых мячей».
«Я уважаю Роналду за тяжелую работу. Для Месси все выглядит легким.
Я думаю, Криштиану приходится больше трудиться на свой успех», – сказал поляк.
- В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
- Месси в этом году взял 7-й «Золотой мяч».
- Роналду в 2021-м вернулся в «Манчестер Юнайтед».
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Источник: твиттер Goal