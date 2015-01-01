Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Левандовски: «Роналду приходится больше трудиться, чем Месси»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Обоим за 30, и у них на двоих 12 «Золотых мячей».

    «Я уважаю Роналду за тяжелую работу. Для Месси все выглядит легким.

    Я думаю, Криштиану приходится больше трудиться на свой успех», – сказал поляк.

    • В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
    • Месси в этом году взял 7-й «Золотой мяч».
    • Роналду в 2021-м вернулся в «Манчестер Юнайтед».

    Президент «Баварии»: «Мы не подпишем Холанда, потому что у нас есть Левандовски»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8921

      Alekxei Z. 10 минут назад

      Ну это давно известно.
      Роналдо "продукт" труда , а Месси таланта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4590

      R_a_i_n 11 минут назад

      Роналду, это образец профессионализма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Rodina47 34 минуты назад

      Месси ходит пешком по полю, забивает только с пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11091

      Fusballer 1 час назад

      А зачем Месси напрягаться? Он и так получает ЗМ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2901

      Derzkiy1 > Fusballer 52 минуты назад

      Просто так)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1330

      Benifacto > Fusballer 30 минут назад

      да мне кажется Левандовски это и имел ввиду))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92316
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68339
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru