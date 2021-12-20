Президент «Баварии»: «Мы не подпишем Холанда, потому что у нас есть Левандовски»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что клуб не собирается покупать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Бавария» не подпишет Холанда, потому что у нас есть лучший нападающий мира – Роберт Левандовски.
Уверен, что Левандовски продолжит играть на том же уровне в течение многих лет.
Я был бы счастлив, если бы Роберт завершил свою карьеру здесь, – сказал Хайнер.
- Контракт поляка с «Баварией» истекает в 2023 году.
- В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
- Холанд отличился 19 голами и 5 результативными передачами в 16 матчах.
Источник: Bayern & Germany