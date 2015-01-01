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    Президент «Баварии»: «Мы не подпишем Холанда, потому что у нас есть Левандовски»

    Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что клуб не собирается покупать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    «Бавария» не подпишет Холанда, потому что у нас есть лучший нападающий мира – Роберт Левандовски.

    Уверен, что Левандовски продолжит играть на том же уровне в течение многих лет.

    Я был бы счастлив, если бы Роберт завершил свою карьеру здесь, – сказал Хайнер.

    • Контракт поляка с «Баварией» истекает в 2023 году.
    • В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
    • Холанд отличился 19 голами и 5 результативными передачами в 16 матчах.

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    Источник: Bayern & Germany

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