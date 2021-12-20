Президент «Баварии»: «Мы не подпишем Холанда, потому что у нас есть Левандовски»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что клуб не собирается покупать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Бавария» не подпишет Холанда, потому что у нас есть лучший нападающий мира – Роберт Левандовски.

Уверен, что Левандовски продолжит играть на том же уровне в течение многих лет.

Я был бы счастлив, если бы Роберт завершил свою карьеру здесь, – сказал Хайнер.