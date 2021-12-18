«Мне не справиться с этим»: Радимов не готов тренировать «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос о готовности возглавить первую команду петербуржцев.

«Нет, я понимаю, что мне просто не справиться с этим. Я смотрю на Семака и думаю: «Господи, как же ему тяжело такую махину тащить!».

Мне-то тяжело с моими 16-20-летними, но от меня особо результат не требуют. А он же постоянно под прицелом. Любая ошибка...

Я прекрасно его понимаю. Выиграл 5:1 – все равно найдут ложку дегтя и скажут, что ты что-то не сделал.

Поэтому о такой махине, как «Зенит», я никогда даже не задумываюсь. Я смотрю на своего товарища и понимаю, насколько ему тяжело», – сказал Радимов.