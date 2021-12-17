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    «Мне не справиться с этим»: Радимов не готов тренировать «Зенит»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос о готовности возглавить первую команду петербуржцев.

    «Нет, я понимаю, что мне просто не справиться с этим. Я смотрю на Семака и думаю: «Господи, как же ему тяжело такую махину тащить!».

    Мне-то тяжело с моими 16-20-летними, но от меня особо результат не требуют. А он же постоянно под прицелом. Любая ошибка...

    Я прекрасно его понимаю. Выиграл 5:1 – все равно найдут ложку дегтя и скажут, что ты что-то не сделал.

    Поэтому о такой махине, как «Зенит», я никогда даже не задумываюсь. Я смотрю на своего товарища и понимаю, насколько ему тяжело», – сказал Радимов.

    • Семак тренирует «Зенит» с мая 2018-го.
    • Радимов возглавил «Зенит-2» в сентябре того же года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3122

      Блямба 22 минуты назад

      Стрёмный человек.Интересный,но стрёмный.
      Ну,хоть душа-не потёмки.

      0
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      Рейтинг: +472

      somn 28 минут назад

      Молодец. Честно ответил.

      1
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      Рейтинг: +5005

      Semenycch 50 минут назад

      Все правда.

      1
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      Рейтинг: +83

      Болотные 54 минуты назад

      Хуже говнотренера симака, только экс-буланов...

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      Рейтинг: +26622

      пьяныйхоровод > Болотные 32 минуты назад

      Пока ты в жидком состоянии - воняешь здесь . Когда засохнешь то ? Или может кто-нибудь слив нажмёт , чтобы отправить тебя к зареме на тарелку ?

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      Рейтинг: +204

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Не пущай Сережка тренирует,нам весело смотреть бакложанов в Европе.особенно с грандами МЯЛЬМЕ с шестью дэфами.
      А потом можно и с Радимого смеяться,в качестве ГТ.

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