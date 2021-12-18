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  • «Мне не справиться с этим»: Радимов не готов тренировать «Зенит»

«Мне не справиться с этим»: Радимов не готов тренировать «Зенит»

18 декабря 2021, 11:54
19

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос о готовности возглавить первую команду петербуржцев.

«Нет, я понимаю, что мне просто не справиться с этим. Я смотрю на Семака и думаю: «Господи, как же ему тяжело такую махину тащить!».

Мне-то тяжело с моими 16-20-летними, но от меня особо результат не требуют. А он же постоянно под прицелом. Любая ошибка...

Я прекрасно его понимаю. Выиграл 5:1 – все равно найдут ложку дегтя и скажут, что ты что-то не сделал.

Поэтому о такой махине, как «Зенит», я никогда даже не задумываюсь. Я смотрю на своего товарища и понимаю, насколько ему тяжело», – сказал Радимов.

  • Семак тренирует «Зенит» с мая 2018-го.
  • Радимов возглавил «Зенит-2» в сентябре того же года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (19)
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somn
1639820319
Молодец. Честно ответил.
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Блямба
1639820677
Стрёмный человек.Интересный,но стрёмный. Ну,хоть душа-не потёмки.
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Ганнибал Лектор
1639826309
Ну хотя бы адекватно себя оценивает
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portero
1639829409
Да ты Зенит2 утопил, почему тебя не гонят??? Темные делишки, откатываешь исправно наверное.
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ААМ
1639831484
Можно подумать ему предлагали эту должность.
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petrucho-spb
1639833068
По делу сказал.Подвозил его в 19году, когда работал в яндекстакси. За день до этого победу над томью (первая по-моему).Пообщались, Нормальный мужик. Без особых пантов. Заехали на удельную ,так шли его футболисты.Он мне кричит: дави их на.х....,играть не хотят.я поржал.)))))
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ySS
1639838175
Это шутка про Зенит?!))
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Иван Петров 1986
1639847320
А тебе что предлагали?
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serglider
1639848760
Забыли упомянуть, что пустозвон Родимов уже тренировал Зеню))) Обосрался по полной, на этом поприще))) Судя по тому, что в последнее время "звездит" на Матч ТВ, Родя ооочень хочет подвязаться тренером в какой-нибудь клуб-середнячок, что бы бабосов платили побольше и с результатом особо не напрягали))) Родя пример посредственности в квадрате: как игрок и как тренер!
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Борисыч1
1639880439
Незабываемое - мы е...ли вашу Таню! )) Не слишком прилично было, но смешно до сих пор))) Прикольная кричалка, но щас неактуальная - Буланов и тогда был ничтожеством, а сейчас вАЩе пустое место...Не стоит и упоминать...
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