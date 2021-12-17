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    «Локомотив» объявил о переходе Мампасси

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси перешел в «Локомотив».

    Московский клуб сообщил о заключении контракта с игроком на пять лет.

    18-летний украинец взял себе 18-й игровой номер.

    • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
    • Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
    • Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    17.12.2021 17:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3562

      PAREVG. 12 часов назад

      Очередной мартыхай...
      Что, белые игроки, нынешнее руководство Локомотива не интересуют??????????

      И контракт на 5 лет, а если он не заиграет, ему всего 18, он еще ребенок, в любой момент может остановиться в развитии, загулять, да и просто забить на футбол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1411

      Sancho010365 16 часов назад

      Есть факт - украинские клубы не приглашают российских футболистов, а наоборот и это прекрасно. И ещё стоит только вспомнить, Малиновский, Зинченко, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук, Миколенко, Ракицкий, Ордец сейчас играют за рубежом и в добротных клубах. Школа в наших командах Шахтёре, Динамо К. и Заре - что нужно и через годик будут ещё ЗВЁЗДЫ точно, особенно в нападении Шахтёра. Ахметов отдаёт всю душу молодёжи и клубу и это совсем не то, что в Спартаке, ОБИДНО НАМ ВСЕМ. Хотел бы, чтобы такие школы были и в Краснодаре и Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +3221

      Красногорск_Фан 18 часов назад

      Зачем писать что не соответствует действительности ! Игрок молодежки отданный в аренду в провинциальный Мариуполь. Какой к черту игрок шахтера ! Сколько он матчей провел за шахтер? Сколько в лч против топов? Какой хрен было заниматься гисдабольством о выигрыше лч за 5 лет если потом берут мампаси а не Роналду, Месси, мбаппе , да хоть и клаудиньо !

      4
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      ...
      Рейтинг: +2075

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 17 часов назад

      Да хоть Фарфана- и то было бы больше веры в сей трансфер.

      3
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      Рейтинг: +10777

      Вомбат 18 часов назад

      Рискованный трансфер, но с Бека-Бека Локо угадал. Возможно и тут угадает. Хотелось бы.

      1
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      Рейтинг: +3221

      Красногорск_Фан > Вомбат 18 часов назад

      Что он угадал? Слезы болельщиков ? С Марселем все его действия брак недодача и гашение скорости

      4
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      Рейтинг: +623

      Hoahin > Вомбат 15 часов назад

      Бека вообще еще ничего не показал в Локо, не знаю с чем он там угадал)

      1
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      Рейтинг: +12427

      Cleaner 18 часов назад

      Шахтеру не сгодился?

      0
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      Рейтинг: +3553

      Черкизовский Кот 19 часов назад

      На моей памяти это всего лишь второй украинец в "Локомотиве" за 30 лет. Первым был Тарас Михалик. Цымбаларь и Нижегородов хоть и были одесситами, но на момент перехода имели уже гражданство РФ. PS И не надо тупых шуток про цвет кожи новобранца "Локо". Он уроженец Донецка.

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      Рейтинг: +3221

      Красногорск_Фан > Черкизовский Кот 18 часов назад

      Да без разницы какого цвета. Пока что не понятно стоит он своих денег или очередной промах

      0
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      Рейтинг: +7714

      FanatSerj > Черкизовский Кот 18 часов назад

      а из Донецка, это тогда много объясняет, прост потомственный шахтер )))

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      Рейтинг: +621

      99-й > Черкизовский Кот 18 часов назад

      а как же Алиев со своими штрафными?

      4
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      Рейтинг: +3553

      Черкизовский Кот > 99-й 17 часов назад

      Вот точняк. Алиев хоть и не этнический украинец, но гражданин Украины. Спасибо, что напомнил. Хорошо год за нас отыграл. Но как человек он...

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