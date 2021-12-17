«Локомотив» объявил о переходе Мампасси

Очередной мартыхай...
Что, белые игроки, нынешнее руководство Локомотива не интересуют??????????
И контракт на 5 лет, а если он не заиграет, ему всего 18, он еще ребенок, в любой момент может остановиться в развитии, загулять, да и просто забить на футбол.
Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампасси перешел в «Локомотив».
Московский клуб сообщил о заключении контракта с игроком на пять лет.
18-летний украинец взял себе 18-й игровой номер.
- Мампасси – воспитанник «Шахтера».
- Футболист имеет право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.
- Сообщалось, что «Локо» заплатит за него 4 миллиона евро.