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    АПЛ. «Челси» упустил победу над «Эвертоном»

    В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.

    В составе хозяев забил Мэйсон Маунт, у гостей отличился Джеррэд Брэнтуэйт.

    «Челси» и «Эвертон», набрав по одному очку, остались на третьем и 14-м месте в таблице АПЛ соответственно.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Челси – Эвертон – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Маунт, 70; 1:1 – Брэнтуэйт, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jghjsdf54 2 часа назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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