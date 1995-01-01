АПЛ. «Челси» упустил победу над «Эвертоном»

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.

В составе хозяев забил Мэйсон Маунт, у гостей отличился Джеррэд Брэнтуэйт.

«Челси» и «Эвертон», набрав по одному очку, остались на третьем и 14-м месте в таблице АПЛ соответственно.

Англия. АПЛ. 17-й тур

Челси – Эвертон – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Маунт, 70; 1:1 – Брэнтуэйт, 74.

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