АПЛ. «Челси» упустил победу над «Эвертоном»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.
В составе хозяев забил Мэйсон Маунт, у гостей отличился Джеррэд Брэнтуэйт.
«Челси» и «Эвертон», набрав по одному очку, остались на третьем и 14-м месте в таблице АПЛ соответственно.
Англия. АПЛ. 17-й тур
Голы: 1:0 – Маунт, 70; 1:1 – Брэнтуэйт, 74.
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