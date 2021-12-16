AS: «Реал» отложил тренировку из-за вспышки коронавируса. Клуб может объявить о новых случаях заражения

«Реал» отложил сегодняшнюю тренировку из-за вспышки коронавируса в команде.

По информации AS, мадридцы проведут дополнительное тесты, чтобы определить точное число заболевших.

Вчера стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Лука Модрич и Марсело. Сегодня клуб может объявить о новых случаях заражения.