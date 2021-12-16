AS: «Реал» отложил тренировку из-за вспышки коронавируса. Клуб может объявить о новых случаях заражения

Т.е. из сообщений СМИ за последнюю неделю можно сделать вывод о том, что состоятельные и известные люди (в данном случае футболисты мирового уровня) совсем не горят желанием шырять в себя этот шмурдяк под громким названием вакцина
ЗЫ А если кто из них официально и вакцинирован, то по всей видимости исключительно гемодезом, раз речь идёт о массовых вспышках
«Реал» отложил сегодняшнюю тренировку из-за вспышки коронавируса в команде.
По информации AS, мадридцы проведут дополнительное тесты, чтобы определить точное число заболевших.
Вчера стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Лука Модрич и Марсело. Сегодня клуб может объявить о новых случаях заражения.
- 19 декабря «Реал» сыграет с «Кадисом», а 22-го – с «Атлетиком».
- «Реал» лидирует в Примере.