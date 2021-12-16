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    AS: «Реал» отложил тренировку из-за вспышки коронавируса. Клуб может объявить о новых случаях заражения

    «Реал» отложил сегодняшнюю тренировку из-за вспышки коронавируса в команде.

    По информации AS, мадридцы проведут дополнительное тесты, чтобы определить точное число заболевших.

    Вчера стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Лука Модрич и Марсело. Сегодня клуб может объявить о новых случаях заражения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48172

      MaxRnD 33 минуты назад

      Т.е. из сообщений СМИ за последнюю неделю можно сделать вывод о том, что состоятельные и известные люди (в данном случае футболисты мирового уровня) совсем не горят желанием шырять в себя этот шмурдяк под громким названием вакцина

      ЗЫ А если кто из них официально и вакцинирован, то по всей видимости исключительно гемодезом, раз речь идёт о массовых вспышках

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