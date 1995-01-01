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    Корнетка – от уходе Рангника в «МЮ»: «Локомотив» потерял имя, но содержание осталось прежним»

    Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка прокомментировали уход Ральфа Рангника из столичного клуба.

    — Имя Ральфа и его бренд помогали привлекать игроков в «Локомотив». Как вы сейчас будете с этим справляться?

    — Да, вы правы. Я знаю Ральфа очень давно, знаю, какую мощь имеет его имя. Мы работаем вместе 15 лет. Его имя стало настоящим брендом. Но один он бы ничего не смог сделать.

    У него всегда была отличная команда. Он окружал себя специалистами, которым давал задания и которые решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушли. Мы, может, потеряли имя, но содержание осталось прежним.

    А что касается привлечения игроков — всегда непросто привлекать талантливых и перспективных футболистов. Это и с Ральфом было не так легко.

    В будущем будет так же тяжело. Но наша сила убеждения, качество, то значение, которое имеет эмблема «Локо» и Москва, никуда не делось. Этим мы будем пользоваться.

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона.
    • После этого он станет консультантом клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8837

      Alekxei Z. 25 минут назад

      Что-то я не догоняю , а Ральф Рангник , что выигрывал ,что это за бренд такой ? Лейпциг куда-то вывел ? Что такое Лейпциг ? Помнится и Тедеско с Шальке 2-ое место брал , а потом в пропасть. Тоже бренд ?
      За Баварией. периодически кто-то выстреливает , но в долгую что-то никого не видно.
      Раньери АПЛ взял с Лестером !!!!! Это в сравнении с Рангником - КОСМОС. Ничего , живёт человек , тренирует одного из аутсайдеров АПЛ.
      Давайте посмотрим на результаты. а уж потом сделаем выводы.

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      Рейтинг: +3190

      Красногорск_Фан 25 минут назад

      Только балласт на имя Рангника слетелся как мухи на говно.

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