Корнетка – от уходе Рангника в «МЮ»: «Локомотив» потерял имя, но содержание осталось прежним»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка прокомментировали уход Ральфа Рангника из столичного клуба.

— Имя Ральфа и его бренд помогали привлекать игроков в «Локомотив». Как вы сейчас будете с этим справляться?

— Да, вы правы. Я знаю Ральфа очень давно, знаю, какую мощь имеет его имя. Мы работаем вместе 15 лет. Его имя стало настоящим брендом. Но один он бы ничего не смог сделать.

У него всегда была отличная команда. Он окружал себя специалистами, которым давал задания и которые решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушли. Мы, может, потеряли имя, но содержание осталось прежним.

А что касается привлечения игроков — всегда непросто привлекать талантливых и перспективных футболистов. Это и с Ральфом было не так легко.

В будущем будет так же тяжело. Но наша сила убеждения, качество, то значение, которое имеет эмблема «Локо» и Москва, никуда не делось. Этим мы будем пользоваться.

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона.

После этого он станет консультантом клуба.

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