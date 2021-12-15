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  • Корнетка – от уходе Рангника в «МЮ»: «Локомотив» потерял имя, но содержание осталось прежним»

Корнетка – от уходе Рангника в «МЮ»: «Локомотив» потерял имя, но содержание осталось прежним»

15 декабря 2021, 12:51
3

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка прокомментировали уход Ральфа Рангника из столичного клуба.

— Имя Ральфа и его бренд помогали привлекать игроков в «Локомотив». Как вы сейчас будете с этим справляться?

— Да, вы правы. Я знаю Ральфа очень давно, знаю, какую мощь имеет его имя. Мы работаем вместе 15 лет. Его имя стало настоящим брендом. Но один он бы ничего не смог сделать.

У него всегда была отличная команда. Он окружал себя специалистами, которым давал задания и которые решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушли. Мы, может, потеряли имя, но содержание осталось прежним.

А что касается привлечения игроков — всегда непросто привлекать талантливых и перспективных футболистов. Это и с Ральфом было не так легко.

В будущем будет так же тяжело. Но наша сила убеждения, качество, то значение, которое имеет эмблема «Локо» и Москва, никуда не делось. Этим мы будем пользоваться.

  • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона.
  • После этого он станет консультантом клуба.

Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1639563068
Только балласт на имя Рангника слетелся как мухи на говно.
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Enter2006
1639569025
"Локомотив потерял имя", а дальше можно не читать. Т.к. дальше снова театральная клоунада "Но наша сила убеждения, качество...космическая энергия, фараоны, и коты во всём мире...!!"
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Форвард 79
1639581393
Содержания, как не было, так его и НЕТ!
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