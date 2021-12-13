Малком травмировал голеностоп, у Вендела повреждение бедра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травм полузащитников Вендела и Малкома.

Оба бразильца получили повреждения во время матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

«У Малкома и Вендела травмы. У первого с голеностопом проблемы, у второго с задней поверхностью бедра.

Потеря Вендела и Малкома сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали», – сказал Семак.