Малком травмировал голеностоп, у Вендела повреждение бедра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травм полузащитников Вендела и Малкома.
Оба бразильца получили повреждения во время матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
«У Малкома и Вендела травмы. У первого с голеностопом проблемы, у второго с задней поверхностью бедра.
Потеря Вендела и Малкома сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали», – сказал Семак.
- Вендел в текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 24 играх.
- В активе Малкома 3 гола и 7 результативных передач в 20 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»