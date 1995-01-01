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    Малком травмировал голеностоп, у Вендела повреждение бедра

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травм полузащитников Вендела и Малкома.

    Оба бразильца получили повреждения во время матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

    «У Малкома и Вендела травмы. У первого с голеностопом проблемы, у второго с задней поверхностью бедра.

    Потеря Вендела и Малкома сказалась на игре, это было заметно. Меньше борьбы, качество ухудшилось. Игра прошла с большим количеством единоборств, а не контроля мяча. Плюс ребята подустали», – сказал Семак.

    • Вендел в текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 24 играх.
    • В активе Малкома 3 гола и 7 результативных передач в 20 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5291

      Давид59 53 минуты назад

      Ого 2:2! А я и не заметил!

      0
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      Рейтинг: +13205

      ilichkadr > Давид59 8 минут назад

      У бомбардира после вчерашнего уже двоится. Надо было Клаудиньо и Скопинцеву по голу приписать.

      0
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      Рейтинг: +979

      Toomans 1 час назад

      Игра 1:1 закончилась, на минутку.

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