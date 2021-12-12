Помимо Вендела у «Зенита» в матче с «Динамо» травмировался Малком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак констатировал травмы у двух своих бразильцев – Малкома и Вендела. Оба не вышли на второй тайм матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

– Вы сказали о том, что замены у «Зенита» сегодня были вынужденными. Малком и Вендел получили травмы?

– Да, это так. У Малкома травма связок голеностопа, у Вендела повреждена задняя поверхность мышцы бедра.