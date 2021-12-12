Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Помимо Вендела у «Зенита» в матче с «Динамо» травмировался Малком

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак констатировал травмы у двух своих бразильцев – Малкома и Вендела. Оба не вышли на второй тайм матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

    – Вы сказали о том, что замены у «Зенита» сегодня были вынужденными. Малком и Вендел получили травмы?

    – Да, это так. У Малкома травма связок голеностопа, у Вендела повреждена задняя поверхность мышцы бедра.

    • «Зенит» пропустил от «Динамо» уже в отсутствие бразильцев.
    • Это не помешало «Зениту» уйти на зимний перерыв в РПЛ 1-м.
    • Чемпионат возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92037
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru