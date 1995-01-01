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    Вендел травмировался в матче с «Динамо»

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». В концовке первого тайма травму получил полузащитник гостей Вендел.

    На второй тайм бразилец уже не вышел – вместо него выпустили Магомеда Оздоева. О характере повреждения Вендела станет известно позднее.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
    • 24-летний Вендел стоит 18 миллионов евро.
    • Из-за травмы он досрочно завершил и предыдущий матч против «Челси» (3:3).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Там и концовке ещё и Клаудиньо менты поломали.

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      Рейтинг: +13171

      житель СПб 1 час назад

      Вендел - травмировался, а Малкома - вырубили.

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