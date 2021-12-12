Вендел травмировался в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». В концовке первого тайма травму получил полузащитник гостей Вендел.
На второй тайм бразилец уже не вышел – вместо него выпустили Магомеда Оздоева. О характере повреждения Вендела станет известно позднее.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- 24-летний Вендел стоит 18 миллионов евро.
- Из-за травмы он досрочно завершил и предыдущий матч против «Челси» (3:3).
Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Источник: Бомбардир.ру