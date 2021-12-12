Вендел травмировался в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом». В концовке первого тайма травму получил полузащитник гостей Вендел.

На второй тайм бразилец уже не вышел – вместо него выпустили Магомеда Оздоева. О характере повреждения Вендела станет известно позднее.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

24-летний Вендел стоит 18 миллионов евро.

Из-за травмы он досрочно завершил и предыдущий матч против «Челси» (3:3).

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