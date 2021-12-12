Клаудиньо – перед игрой с «Динамо»: «Господь нас благословляет и бережет»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выложил сториз в инстаграме за несколько минут до матча с «Динамо». Бразилец надеется на бога.

«Господь нас благословляет и бережет. Сегодня свежо, минус восемь градусов», – написал Клаудиньо.

«Бомбардир» проведет прямую трансляцию игры «Динамо» – «Зенит», который начнется в 14:00 по Москве.

«Зенит» в случае поражения от «Динамо» уйдет на зимний перерыв на 2-м месте.

У Клаудиньо в сезоне РПЛ 12 матчей, 6 голов, 2 ассиста.

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