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    Клаудиньо – перед игрой с «Динамо»: «Господь нас благословляет и бережет»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо выложил сториз в инстаграме за несколько минут до матча с «Динамо». Бразилец надеется на бога.

    «Господь нас благословляет и бережет. Сегодня свежо, минус восемь градусов», – написал Клаудиньо.

    • «Бомбардир» проведет прямую трансляцию игры «Динамо» – «Зенит», который начнется в 14:00 по Москве.
    • «Зенит» в случае поражения от «Динамо» уйдет на зимний перерыв на 2-м месте.
    • У Клаудиньо в сезоне РПЛ 12 матчей, 6 голов, 2 ассиста.

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    Дзюба пропускает матч с «Динамо» и уже улетел в отпуск на Мальдивы

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    Источник: инстаграм Клаудиньо

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11829

      NewLife 5 минут назад

      Слишком лестное имя для Миллера)

      0
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      Рейтинг: +185

      СуперПАВ9 50 минут назад

      Не было тут пенальти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1262

      Bozigit 54 минуты назад

      Газпромовские деньги вас берегут)

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