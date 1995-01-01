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    Судью матча ЦСКА – «Арсенал» Панина могут отстранить от РПЛ

    Руководство РФС недовольно работой главного судьи матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» (2:0) Игоря Панина. Ему грозит отстранение от высшего дивизиона.

    «Панин имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ. В нынешнем сезоне он судил шесть игр в РПЛ, включая вчерашнюю встречу, и во всех получил за свою работу оценку «неудовлетворительно», – сообщил источник.

    • «Арсенал» по итогам матча обратился в ЭСК РФС.
    • Панин дебютировал в РПЛ в 2019 году.
    • ЦСКА благодаря победе над «Арсеналом» поднялся на 3-е место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +55074

      portero 6 минут назад

      Денег курва срубил, ЦСКА опять судейские ошибки поимел в свою пользу....
      Москва однако....

      0
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      Рейтинг: +12203

      Cleaner 1 час назад

      Игру смотрел. Ни одного косяка у судьи не видел. Только гол незасчитанный из-за офсайда. Офсайда не было. Но тут вопросы к судье ВАР и к боковому судье.

      Кукуян ОТКРОВЕННО и НАМЕРЕННО косячит в КАЖДОЙ игре, но для РФС именно Кукуян лучший...(((

      0
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      Рейтинг: +96

      (Меня за банили) > Cleaner 56 минут назад

      Игроку ногу вырвал Фернандес, а ты пишешь тут ни одного косяка.

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      Рейтинг: +23308

      vladimir-7 > Cleaner 48 минут назад

      Указание судье от РФС было тормознуть ещё раз ЦСКА, а судья забыл.

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      Рейтинг: +276

      Спартач80 1 час назад

      Бабла срубил от ВТБ...

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      Рейтинг: +23308

      vladimir-7 > Спартач80 50 минут назад

      Во тебе мозг сдвинули, что до сих пор все банки путаешь.

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