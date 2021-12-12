Судью матча ЦСКА – «Арсенал» Панина могут отстранить от РПЛ

Руководство РФС недовольно работой главного судьи матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» (2:0) Игоря Панина. Ему грозит отстранение от высшего дивизиона.

«Панин имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ. В нынешнем сезоне он судил шесть игр в РПЛ, включая вчерашнюю встречу, и во всех получил за свою работу оценку «неудовлетворительно», – сообщил источник.

«Арсенал» по итогам матча обратился в ЭСК РФС.

Панин дебютировал в РПЛ в 2019 году.

ЦСКА благодаря победе над «Арсеналом» поднялся на 3-е место.

Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»