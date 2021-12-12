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  • Судью матча ЦСКА – «Арсенал» Панина могут отстранить от РПЛ

Судью матча ЦСКА – «Арсенал» Панина могут отстранить от РПЛ

12 декабря 2021, 13:37
15

Руководство РФС недовольно работой главного судьи матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» (2:0) Игоря Панина. Ему грозит отстранение от высшего дивизиона.

«Панин имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ. В нынешнем сезоне он судил шесть игр в РПЛ, включая вчерашнюю встречу, и во всех получил за свою работу оценку «неудовлетворительно», – сообщил источник.

  • «Арсенал» по итогам матча обратился в ЭСК РФС.
  • Панин дебютировал в РПЛ в 2019 году.
  • ЦСКА благодаря победе над «Арсеналом» поднялся на 3-е место.

Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Панин Игорь
Комментарии (15)
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portero
1639310257
Денег курва срубил, ЦСКА опять судейские ошибки поимел в свою пользу.... Москва однако....
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pld
1639310799
1) У Панина 8-е место из 21-го в рейтинге. Средняя оценка - 8,01 из 10. 2) Грузин сам сыграл опасно, а потом изобразил смертельную травму. 3) Какая равная игра? Получили 2 красивейших гола, а сами до чужой штрафной не добирались. 5) В РПЛ появился второй скандальный Спартак. Ничего не имел против этой команды, но теперь пусть катятся в ФНЛ. А лучше вообще в любители.
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Sanches65
1639313761
Команде ган...ов в этом сезоне уже третий матч судьи дарят очки...с чего бы это?
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momwig_
1639313828
Кони взялись за старое?
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Вомбат
1639315594
Панин слабый судья, но ЦСКА вчера играл лучше Арсенала и победил по делу.
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paracetamol
1639333789
Пять отсудил на неуд, надо сразу гнать, а он и в шестой умудрился подзаработать!
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OOOVVV.
1639474293
Пусть отстраняют, он чистый гол забитый армейцами не засчитал, а в случае с "пенальти" в ворота Акинфеева он не ошибся, туляк получил травму не в столкновении, а при неудачном падении на замёрзжий газон.
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