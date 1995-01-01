Судью матча ЦСКА – «Арсенал» Панина могут отстранить от РПЛ

Денег курва срубил, ЦСКА опять судейские ошибки поимел в свою пользу....
Москва однако....
Руководство РФС недовольно работой главного судьи матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» (2:0) Игоря Панина. Ему грозит отстранение от высшего дивизиона.
«Панин имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ. В нынешнем сезоне он судил шесть игр в РПЛ, включая вчерашнюю встречу, и во всех получил за свою работу оценку «неудовлетворительно», – сообщил источник.
- «Арсенал» по итогам матча обратился в ЭСК РФС.
- Панин дебютировал в РПЛ в 2019 году.
- ЦСКА благодаря победе над «Арсеналом» поднялся на 3-е место.
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