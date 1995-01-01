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    «Арсенал» после матча с ЦСКА обратился в ЭСК РФС

    «Арсенал» недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Туляки обратились в судейско-экспертную комиссию при президенте РФС.

    «Арсенал» просит разъяснить действия арбитров.

    На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

    «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады», – написал клуб.

    • Матч проходил при минусовой температуре воздуха.
    • ЦСКА поднялся на 3-е место в РПЛ.
    • «Арсенал» занимает 12-ю строчку таблицы.

    Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

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    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4706

      TOMSON 2 минуты назад

      Москву тащить надо, иначе как они чемпионство себе смогут вернуть и попасть в еврокубки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26424

      пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Ну это нормально . (С)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3193

      aaaaahhhh 10 минут назад

      Чисто по конски .

      0
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      Рейтинг: +89

      (Меня за банили) 30 минут назад

      А ведь действительно, куда смотрели судья с ВАР-ом? Фернандес там ноги с мясом вырвал так-то!

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