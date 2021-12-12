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«Арсенал» после матча с ЦСКА обратился в ЭСК РФС

12 декабря 2021, 09:34
16

«Арсенал» недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Туляки обратились в судейско-экспертную комиссию при президенте РФС.

«Арсенал» просит разъяснить действия арбитров.

На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

«Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады», – написал клуб.

  • Матч проходил при минусовой температуре воздуха.
  • ЦСКА поднялся на 3-е место в РПЛ.
  • «Арсенал» занимает 12-ю строчку таблицы.

Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

Источник: официальный сайт «Арсенала»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (16)
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(Меня за банили)
1639297853
А ведь действительно, куда смотрели судья с ВАР-ом? Фернандес там ноги с мясом вырвал так-то!
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aaaaahhhh
1639299054
Чисто по конски .
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Plyash
1639303606
Почему бы такие игры зрителям не посещать в шортах и футболках?Ау,футбольные идиоты-функционеры? Газзаев-мундель теперь не депутат,он хоть врал,но обещал вернуть футбол в лето.А теперь всё... А у Фернандеса от мороза яйца свело,так-то он не костоправ...
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general.lizyukov
1639339197
Каким-то договорняком смердит, первый гол - ну вообще все разошлись, чтобы не мешать, и вратарь даже особо не дергался, хотя там практически без шансов, только если случайно угадал бы и упал.
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