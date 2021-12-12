«Арсенал» после матча с ЦСКА обратился в ЭСК РФС

«Арсенал» недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Туляки обратились в судейско-экспертную комиссию при президенте РФС.

«Арсенал» просит разъяснить действия арбитров.

На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

«Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады», – написал клуб.

Матч проходил при минусовой температуре воздуха.

ЦСКА поднялся на 3-е место в РПЛ.

«Арсенал» занимает 12-ю строчку таблицы.

Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»