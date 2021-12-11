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  • Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

11 декабря 2021, 20:22
12

Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», высказался после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Туляки пропустили по разу в каждом тайме.

«По большому счeту ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Игорь Панин не назначает чистый пенальти на Зурико Давиташвили и не даeт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях.

На игре работает VAR, на котором сидит судья Евгений Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьeзные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас. Пенальти такой, что более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение», – возмутился Аджоев.

  • Матч проходил при минусовой температуре воздуха.
  • ЦСКА поднялся на 3-е место в РПЛ.
  • «Арсенал» занимает 11-ю строчку таблицы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (12)
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житель СПб
1639244918
Пересмотрел много раз. очень похоже на чистый пенальти. При этом - пенальти ЦСКА очень неоднозначный. ЦСКА явно забрал в этом сезоне у других элитных команд право на благосклонность судей. Печально! Арсеналу - сочувствия.
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Hektor 84
1639249396
Этому армяну вечно что то мешает! Постоянно ноет.
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CSKA57
1639251005
Кстати, офсайд Заболотного, когда он забил гол, тоже спорен!
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Ганнибал Лектор
1639252548
Судя по обзору, Тулу весь матч стоявшую у своих ворот, изрядно возили. Где Аджоев увидел равную игру? По воротам Игорька было 1,5 удара, зато кони понужали всю игру. Всё по делу
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Вомбат
1639255173
Это ж надо, как клубные пристрастия искажают зрение людей! Через какие очки он смотрел эту игру?
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Niko
1639255670
Каждый видит что хочет видеть. Я видел что полностью доминирующий цска возможно полного аутсайдера чемпионата.
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RUSARM
1639259281
Не надо плакать!! Может и равный,но счет на табло-занавес!!!
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Бан
1639312117
Нулевой Арсенал, который должен был проигрывать 150:0. О чем говорит Аджоев, совсем совесть потерял.
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