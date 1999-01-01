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    Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

    Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», высказался после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Туляки пропустили по разу в каждом тайме.

    «По большому счeту ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Игорь Панин не назначает чистый пенальти на Зурико Давиташвили и не даeт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях.

    На игре работает VAR, на котором сидит судья Евгений Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьeзные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас. Пенальти такой, что более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение», – возмутился Аджоев.

    • Матч проходил при минусовой температуре воздуха.
    • ЦСКА поднялся на 3-е место в РПЛ.
    • «Арсенал» занимает 11-ю строчку таблицы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5506

      Ганнибал Лектор 14 минут назад

      Судя по обзору, Тулу весь матч стоявшую у своих ворот, изрядно возили. Где Аджоев увидел равную игру? По воротам Игорька было 1,5 удара, зато кони понужали всю игру. Всё по делу

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      Рейтинг: +3138

      CSKA57 40 минут назад

      Кстати, офсайд Заболотного, когда он забил гол, тоже спорен!

      0
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      Рейтинг: +13201

      Hektor 84 1 час назад

      Этому армяну вечно что то мешает! Постоянно ноет.

      0
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      Рейтинг: +13124

      житель СПб 2 часа назад

      Пересмотрел много раз. очень похоже на чистый пенальти. При этом - пенальти ЦСКА очень неоднозначный. ЦСКА явно забрал в этом сезоне у других элитных команд право на благосклонность судей. Печально! Арсеналу - сочувствия.

      3
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      Рейтинг: +2688

      Masteralex > житель СПб 1 час назад

      где там пенальти ЦСКА спорный-то? ноги сзади заплели, 100% пеналь

      а по поводу подката Фернандеса, пересмотрел много раз, но там нет ни одного нормального повтора, чтобы понять однозначно, была ли игра в ноги у него или Давиташвили сам после удара на эти ноги споткнулся, хотя с камеры за воротами видно, что Фернандес играл точно не в ноги, хз чо там по правилам в такой ситуации, может пеналь, а может и нет

      2
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      Рейтинг: +195

      3meeeD > Masteralex 1 час назад

      Согласен

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      Рейтинг: +13124

      житель СПб > Masteralex 55 минут назад

      Неоднозначность - в месте нарушения. Там 50 на 50 - можно было и просто штрафной ставить на границе.
      Да, и кстати - Антон там явно "исполнял" в духе Соболева и К.

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      Рейтинг: +155

      daunis > житель СПб 32 минуты назад

      вот соглашусь, вроде ставятся фолы в месте начало нарушения, то есть первый раз заболотного по ногам за штрафной цепанули, ну а в штрафной уже точно заплели.

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