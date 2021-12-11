Аджоев – о 0:2 от ЦСКА: «Ничейная игра, абсолютно равный матч. «Арсенал» лишили явного пенальти»

Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», высказался после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Туляки пропустили по разу в каждом тайме.

«По большому счeту ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Игорь Панин не назначает чистый пенальти на Зурико Давиташвили и не даeт красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях.

На игре работает VAR, на котором сидит судья Евгений Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский «Арсенал», платят серьeзные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас. Пенальти такой, что более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение», – возмутился Аджоев.