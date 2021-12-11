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«А я его любил и до»: Евсеев опубликовал фото с Селиховым

11 декабря 2021, 12:46
7

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев выложил в инстаграме совместное фото с вратарем «Спартака» Александром Селиховым.

«А я его любил и до!» – подписал снимок специалист.

  • Селихов стал лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
  • Голкипер парировал пенальти на 98-й минуте матча ЛЕ с «Легией» (1:0).
  • Благодаря этому спартаковцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Спартак Шинник Селихов Александр Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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portero
1639216917
Да вы похожи, родственники?
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B.G.
1639216980
Оооо...Вадик....фуй Гиггсу на лоб ))
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Skull_Boy
1639217752
Максимум что ты любишь это бутылку, как и рас3.14здевшийся в последнее время Палыч
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Добрый Бобер
1639227160
Лёгкий, незатейливый юмор по приятному поводу. Предлагаю назначить Евсеева директором пресслужбы "Спартака".
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Plyash
1639233121
"Ну и рожа у тебя,Евсеев,ну и рожа - смотреть тошно" - перефразируем крылатые слова Глеба Жеглова. На фоне красавчика Саши Селихова прямо алконавр какой-то,в переходе метро заикой стать можно...
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alefreddy
1639246144
а кто сейчас Селихова не любит?
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