«А я его любил и до»: Евсеев опубликовал фото с Селиховым

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев выложил в инстаграме совместное фото с вратарем «Спартака» Александром Селиховым.
«А я его любил и до!» – подписал снимок специалист.
- Селихов стал лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
- Голкипер парировал пенальти на 98-й минуте матча ЛЕ с «Легией» (1:0).
- Благодаря этому спартаковцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Вадима Евсеева