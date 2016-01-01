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    «А я его любил и до»: Евсеев опубликовал фото с Селиховым

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев выложил в инстаграме совместное фото с вратарем «Спартака» Александром Селиховым.

    «А я его любил и до!» – подписал снимок специалист.

    • Селихов стал лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
    • Голкипер парировал пенальти на 98-й минуте матча ЛЕ с «Легией» (1:0).
    • Благодаря этому спартаковцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5701

      Добрый Бобер 27 минут назад

      Лёгкий, незатейливый юмор по приятному поводу. Предлагаю назначить Евсеева директором пресслужбы "Спартака".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13091

      Skull_Boy 3 часа назад

      Максимум что ты любишь это бутылку, как и рас3.14здевшийся в последнее время Палыч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +198

      russkiisergei > Skull_Boy 2 часа назад

      нарик ты жэ есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1859

      B.G. 3 часа назад

      Оооо...Вадик....фуй Гиггсу на лоб ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +55061

      portero 3 часа назад

      Да вы похожи, родственники?

      1
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