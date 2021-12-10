Аллер забил первые 10 голов в Лиге чемпионов за 6 матчей. Это рекорд

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер достиг отметки в десять голов в турнире. Для этого ему понадобилось шесть матчей. Это рекорд.
Аллер опередил Эрлинга Холанда, который свои первые десять голов в Лиге чемпионов забил за семь матчей.
- Это дебютный сезон Аллера в Лиге чемпионов.
- Он забил во всех матчах группового этапа.
- Аллер – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов.
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Аллер: «Даже не мечтал, что забью 10 голов. Горжусь своим достижением»
Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА