Аллер забил первые 10 голов в Лиге чемпионов за 6 матчей. Это рекорд

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер достиг отметки в десять голов в турнире. Для этого ему понадобилось шесть матчей. Это рекорд.

Аллер опередил Эрлинга Холанда, который свои первые десять голов в Лиге чемпионов забил за семь матчей.

Это дебютный сезон Аллера в Лиге чемпионов.

Он забил во всех матчах группового этапа.

Аллер – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов.

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Аллер: «Даже не мечтал, что забью 10 голов. Горжусь своим достижением»