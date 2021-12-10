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    Аллер забил первые 10 голов в Лиге чемпионов за 6 матчей. Это рекорд

    Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер достиг отметки в десять голов в турнире. Для этого ему понадобилось шесть матчей. Это рекорд.

    Аллер опередил Эрлинга Холанда, который свои первые десять голов в Лиге чемпионов забил за семь матчей.

    • Это дебютный сезон Аллера в Лиге чемпионов.
    • Он забил во всех матчах группового этапа.
    • Аллер – лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов.

    Аллер: «Даже не мечтал, что забью 10 голов. Горжусь своим достижением»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4117

      FENIX-SL 58 секунд назад

      Аякс просто волшебство
      вот это развитие футболистов

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      Рейтинг: +3540

      Черкизовский Кот 30 минут назад

      В России не хватает форвардов для сборной.
      Во Франции не хватает сборной для форвардов.

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