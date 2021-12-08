Аллер: «Даже не мечтал, что забью 10 голов. Горжусь своим достижением»

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер дал комментарий после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (4:2).

Аллер – лидер гонки бомбардиров в нынешнем розыгрыше турнира. Он забил 10 голов.

Форвард повторил рекорд Криштиану Роналду, забив во всех шести матчах группового этапа.

«Конечно, я не думал, что смогу забить 10 голов в шести матчах, особенно в моих первых матчах. Все, чего ты хочешь в таких поединках, – просто хорошо сыграть, быть в тонусе. О десяти голах я даже не мечтал. Сегодня я могу порадоваться и гордиться таким достижением». – сказал Аллер.

Аллер – второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший во всех матчах группы