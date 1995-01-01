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    Аллер: «Даже не мечтал, что забью 10 голов. Горжусь своим достижением»

    Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер дал комментарий после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (4:2).

    • Аллер – лидер гонки бомбардиров в нынешнем розыгрыше турнира. Он забил 10 голов.
    • Форвард повторил рекорд Криштиану Роналду, забив во всех шести матчах группового этапа.

    «Конечно, я не думал, что смогу забить 10 голов в шести матчах, особенно в моих первых матчах. Все, чего ты хочешь в таких поединках, – просто хорошо сыграть, быть в тонусе. О десяти голах я даже не мечтал. Сегодня я могу порадоваться и гордиться таким достижением». – сказал Аллер.

    Аллер – второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший во всех матчах группы

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    Источник: УЕФА

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