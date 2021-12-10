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  • Шварц – об участии Шиманьски в матче с «Зенитом»: «Медицинский штаб делает все, что от них зависит»

Шварц – об участии Шиманьски в матче с «Зенитом»: «Медицинский штаб делает все, что от них зависит»

10 декабря 2021, 18:16
4

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии здоровья полузащитника Себастьяна Шиманьски в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Что касается Шиманьски, то медицинский штаб делает всe, что от них зависит. Но стоит отметить, что на данном этапе Себа не провeл тренировок в общей группе.

Завтра сможем понять чeткую картину: примет ли Шиманьски участие в матче с «Зенитом», – заявил Шварц.

  • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
  • Шиманьски получил сильный ушиб в матче с «Уфой» (2:0) на прошлых выходных.
  • В текущем сезоне поляк забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.

Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шиманьски Себастьян Шварц Сандро
Комментарии (4)
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111Hunter111
1639153582
Лучше поберечь на весенний отрезок.
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Ганнибал Лектор
1639154870
Без разницы, будет он или нет. Зенит, если хочет выиграть чемпионат, обязан выигрывать. Удачи Зениту!
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