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    Шварц – об участии Шиманьски в матче с «Зенитом»: «Медицинский штаб делает все, что от них зависит»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии здоровья полузащитника Себастьяна Шиманьски в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Что касается Шиманьски, то медицинский штаб делает всe, что от них зависит. Но стоит отметить, что на данном этапе Себа не провeл тренировок в общей группе.

    Завтра сможем понять чeткую картину: примет ли Шиманьски участие в матче с «Зенитом», – заявил Шварц.

    • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
    • Шиманьски получил сильный ушиб в матче с «Уфой» (2:0) на прошлых выходных.
    • В текущем сезоне поляк забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.

    Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5497

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Без разницы, будет он или нет. Зенит, если хочет выиграть чемпионат, обязан выигрывать. Удачи Зениту!

      0
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      Рейтинг: +604

      пега 1 час назад

      выйдет и будет падать при контакте и выпрашивать штрафные и карты.

      0
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      Рейтинг: +452

      111Hunter111 1 час назад

      Лучше поберечь на весенний отрезок.

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