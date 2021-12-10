Шварц – об участии Шиманьски в матче с «Зенитом»: «Медицинский штаб делает все, что от них зависит»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии здоровья полузащитника Себастьяна Шиманьски в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Что касается Шиманьски, то медицинский штаб делает всe, что от них зависит. Но стоит отметить, что на данном этапе Себа не провeл тренировок в общей группе.

Завтра сможем понять чeткую картину: примет ли Шиманьски участие в матче с «Зенитом», – заявил Шварц.

«Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.

Шиманьски получил сильный ушиб в матче с «Уфой» (2:0) на прошлых выходных.

В текущем сезоне поляк забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.

Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»