Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о погодных условиях в Москве в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Нас не удивить такими морозами. Парни тренируются, проводят всю тренировку на открытом воздухе.

Тот результат, которого добился «Зенит» в матче с «Челси», нас не удивляет. Игра первого круга была тоже достаточно равной.

Когда соперник позволяет играть, такая мастеровитая команда, как «Зенит», использует свои шансы», – сказал Шварц.