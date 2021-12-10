Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о погодных условиях в Москве в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».
«Нас не удивить такими морозами. Парни тренируются, проводят всю тренировку на открытом воздухе.
Тот результат, которого добился «Зенит» в матче с «Челси», нас не удивляет. Игра первого круга была тоже достаточно равной.
Когда соперник позволяет играть, такая мастеровитая команда, как «Зенит», использует свои шансы», – сказал Шварц.
- «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
- Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.
Источник: «Чемпионат»