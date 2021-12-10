Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

10 декабря 2021, 16:58
9

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о погодных условиях в Москве в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Нас не удивить такими морозами. Парни тренируются, проводят всю тренировку на открытом воздухе.

Тот результат, которого добился «Зенит» в матче с «Челси», нас не удивляет. Игра первого круга была тоже достаточно равной.

Когда соперник позволяет играть, такая мастеровитая команда, как «Зенит», использует свои шансы», – сказал Шварц.

  • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
  • Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шварц Сандро
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1639148313
-4 это для него морозы? Ах да, я все время забываю, что европейцев всё морозы, что ниже нуля
Ответить
DOCTOR PENALTY
1639148370
А ушанка с буквой "Д" не помешает. Успехов Динамо в игре с Питером!
Ответить
Юрэс
1639148995
А дорогами!?!?!?
Ответить
Борисыч1
1639152861
Прошлая домашняя игра с Зенитом была в сентябре. Погода была чуть теплее, но тоже не сахар - это не помешало Динамо выиграть.
Ответить
Ганнибал Лектор
1639155045
Между строк читается, что он собирается не дать Зениту играть, как говорится, поставить автобус. Зря, мне кажется. При Шварце д-мо классно играет именно в атаку. Попробует закрыться - может не хватить опыта. Откроется - может получить на классе. В общем, только игра покажет. Зенит в этой игре может проиграть только сам себе.
Ответить
raritet
1639155110
Преимущество Динамо в большем времени для восстановления чем у Зенита. Во вторых , Зенит выложился с Челси и поэтому , думаю, как это часто ранее бывало с командами , занятыми в Еврокубках, перевес на стороне команд, не принимающих участия в играх в Европе. Так что , не удивлюсь что фаворитом в этой игре будет явно Динамо. Зениту нужно перевести дух после игр на двух фронтах.
Ответить
Главные новости
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
1
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
1
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
8
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
10
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
Все новости
Все новости
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
1
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
8
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
19
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
16
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
4
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+