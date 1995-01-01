Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Шварц – перед матчем с «Зенитом»: «Нас не удивить такими морозами»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о погодных условиях в Москве в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Нас не удивить такими морозами. Парни тренируются, проводят всю тренировку на открытом воздухе.

    Тот результат, которого добился «Зенит» в матче с «Челси», нас не удивляет. Игра первого круга была тоже достаточно равной.

    Когда соперник позволяет играть, такая мастеровитая команда, как «Зенит», использует свои шансы», – сказал Шварц.

    • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 мск.
    • Перед очным матчем петербуржцы опережают москвичей на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +809

      Юрэс 2 минуты назад

      А дорогами!?!?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21985

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      А ушанка с буквой "Д" не помешает. Успехов Динамо в игре с Питером!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2203

      acor94 14 минут назад

      -4 это для него морозы? Ах да, я все время забываю, что европейцев всё морозы, что ниже нуля

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92008
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68285
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru