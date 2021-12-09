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    ЦСКА могут наказать полным закрытием стадиона из-за пиротехники на матче с «Зенитом»

    На сегодняшнем заседании КДК РФС рассматривается полное закрытие стадиона «ВЭБ Арена», сообщает Sport24.

    Комитет может применить эту меру в качестве наказания за использование болельщиками ЦСКА пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
    • Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Давно уже на наших стадионах не жгут файеры.
      Бац и на тебе , очень похоже на спланированную акцию.
      Кому выгодно , кто заказчик данной операции ?
      Стадион принадлежит ВЭБу , команда за долги тоже отошла им.
      Им это надо ? Содержание ФК в России убыточный проект.
      Где ещё в мире банкиры владеют профессиональным клубом ???
      Российское ноу-хау.
      Банкир - это ростовщик , барыга , а вовсе не коммерсант.
      Указ сверху походу. Дай им волю , прикрыли бф эту лавочку , ФК.

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