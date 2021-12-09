ЦСКА могут наказать полным закрытием стадиона из-за пиротехники на матче с «Зенитом»

На сегодняшнем заседании КДК РФС рассматривается полное закрытие стадиона «ВЭБ Арена», сообщает Sport24.

Комитет может применить эту меру в качестве наказания за использование болельщиками ЦСКА пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.

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