ЦСКА могут наказать полным закрытием стадиона из-за пиротехники на матче с «Зенитом»

На сегодняшнем заседании КДК РФС рассматривается полное закрытие стадиона «ВЭБ Арена», сообщает Sport24.
Комитет может применить эту меру в качестве наказания за использование болельщиками ЦСКА пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
- После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
- Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
- Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- Фанаты большинства клубов РПЛ покинули трибуны во время матчей 17-го тура в знак протеста с действиями полиции.
«Мутко против»: директор РПЛ по безопасности Мейтин покинет пост из-за инцидента с фанатами ЦСКА
РФС: «Камеры на матче ЦСКА – «Зенит» не работали либо из-за сбоя, либо ввиду злоумышленного отключения кем-то из сотрудников»
КДК РФС рассмотрит сжигание пиротехники на стадионе ЦСКА. Клубу грозит 125 тысяч рублей штрафа
Источник: Sport24