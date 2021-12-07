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  • РФС: «Камеры на матче ЦСКА – «Зенит» не работали либо из-за сбоя, либо ввиду злоумышленного отключения кем-то из сотрудников»

РФС: «Камеры на матче ЦСКА – «Зенит» не работали либо из-за сбоя, либо ввиду злоумышленного отключения кем-то из сотрудников»

7 декабря 2021, 17:45
13

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской высказался об инциденте вокруг матча 16-го тура РПЛ ЦСКА«Зенит» (0:2). На стадионе не работали камеры, из-за чего после игры были задержаны и доставлены в полицию сотни болельщиков.

«На заседании мы рассмотрели несколько моментов: недостаток координации службы безопасности клуба и службы безопасности лиги. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины того инцидента, который произошел с системой видеонаблюдения, и более того, они сообщили, что по установлению факта этого события были написаны соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Надеемся, что получим ответы на заданные вопросы в течение часа. От ЦСКА были представители, в этом и был смысл. Были приглашены сотрудники безопасности лиги и клуба и представители МВД. На данный момент есть два официальных заключения независимых компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия практически невозможно. Основная версия: технический сбой либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к этому.

Относительно судьбы болельщиков: точно не вправе предполагать, какое решение вынесет Савеловский суд. Судьбы тех болельщиков, в отношении которых открыто административное производство, будут решаться в суде. Что касается остальных болельщиков, то их судьба решится на заседании КДК, который вынесет решение относительно наказания, который понесет и клуб, и болельщики за этот инцидент», – сказал Каменской.

  • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (13)
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Беспонтий
1638889527
звучит тревожная музыка страна опять встала перед пропастью
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Вомбат
1638891089
Это меняет дело. Сотрудник клуба за долю малую отключил камеры, чтобы фанаты с файерами чувствовали себя в безопасности. У полиции не было другого выхода, кроме как хватать всех и выявлять виновных по показаниям задержанных.
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R_a_i_n
1638892511
Ну конечно сбой был. Скачок напряжения жи.
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серега кашин
1638895911
тут и дураку понятно что камеры специально отключили
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portero
1638902618
Пришли с удостоверениями и отключили, плановые задержания на учениях провели....
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Hektor 84
1638908418
Скорее второй вариант
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