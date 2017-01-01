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    РФС: «Камеры на матче ЦСКА – «Зенит» не работали либо из-за сбоя, либо ввиду злоумышленного отключения кем-то из сотрудников»

    Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской высказался об инциденте вокруг матча 16-го тура РПЛ ЦСКА«Зенит» (0:2). На стадионе не работали камеры, из-за чего после игры были задержаны и доставлены в полицию сотни болельщиков.

    «На заседании мы рассмотрели несколько моментов: недостаток координации службы безопасности клуба и службы безопасности лиги. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины того инцидента, который произошел с системой видеонаблюдения, и более того, они сообщили, что по установлению факта этого события были написаны соответствующие заявления в правоохранительные органы.

    Надеемся, что получим ответы на заданные вопросы в течение часа. От ЦСКА были представители, в этом и был смысл. Были приглашены сотрудники безопасности лиги и клуба и представители МВД. На данный момент есть два официальных заключения независимых компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия практически невозможно. Основная версия: технический сбой либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к этому.

    Относительно судьбы болельщиков: точно не вправе предполагать, какое решение вынесет Савеловский суд. Судьбы тех болельщиков, в отношении которых открыто административное производство, будут решаться в суде. Что касается остальных болельщиков, то их судьба решится на заседании КДК, который вынесет решение относительно наказания, который понесет и клуб, и болельщики за этот инцидент», – сказал Каменской.

    • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10617

      Вомбат 16 минут назад

      Это меняет дело. Сотрудник клуба за долю малую отключил камеры, чтобы фанаты с файерами чувствовали себя в безопасности. У полиции не было другого выхода, кроме как хватать всех и выявлять виновных по показаниям задержанных.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22330

      bset 29 минут назад

      Сейчас окажется, что кто-то из сотрудников отключил, кто-то зашел на фанатку и зажег файеры, а потом нам будут рассказывать, какая польза от FanID, чтобы такого не было. Правоохранители могут такую провокацию устроить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4096

      FENIX-SL 31 минуту назад

      позорище в обоих случаях
      по всем фронтам провалы
      но лучше следить за блогерами и рэперами

      0
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      Рейтинг: +159

      Беспонтий 42 минуты назад

      звучит тревожная музыка
      страна опять встала перед пропастью

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