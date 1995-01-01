Metaratings: Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в 2021 году

Сочиняют, наверное.
Скорее всего, отказался играть за Спартак и "ждёт назначения в Манчестер Сити".
А на "смотринах" нужно хорошо выглядеть. ))
Нападающий Джордан Ларссон пропустит два последних матча «Спартака» в 2021 году.
По информации Metaratings, 24-летний швед не сыграет с «Легией» в Лиге Европы и с «Сочи» в РПЛ из-за повреждения, полученного на тренировке. Такое решение было принято после дополнительного медицинского обследования футболиста.
- В 13 матчах текущего сезона РПЛ у Ларссона нет результативных действий.
- Швед забил 1 гол в 3 матчах Лиги Европы.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Ларссон получил «Золотого гладиатора» как лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне