Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Metaratings: Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в 2021 году

    Нападающий Джордан Ларссон пропустит два последних матча «Спартака» в 2021 году.

    По информации Metaratings, 24-летний швед не сыграет с «Легией» в Лиге Европы и с «Сочи» в РПЛ из-за повреждения, полученного на тренировке. Такое решение было принято после дополнительного медицинского обследования футболиста.

    • В 13 матчах текущего сезона РПЛ у Ларссона нет результативных действий.
    • Швед забил 1 гол в 3 матчах Лиги Европы.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Ларссон получил «Золотого гладиатора» как лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17974

      derrik2000 32 минуты назад

      Сочиняют, наверное.
      Скорее всего, отказался играть за Спартак и "ждёт назначения в Манчестер Сити".
      А на "смотринах" нужно хорошо выглядеть. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14839

      paracetamol 50 минут назад

      Может и выиграют без него?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21968

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Самый быстрый, самый креативный у нас. Очень жаль.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru