Metaratings: Ларссон больше не сыграет за «Спартак» в 2021 году

Нападающий Джордан Ларссон пропустит два последних матча «Спартака» в 2021 году.

По информации Metaratings, 24-летний швед не сыграет с «Легией» в Лиге Европы и с «Сочи» в РПЛ из-за повреждения, полученного на тренировке. Такое решение было принято после дополнительного медицинского обследования футболиста.

В 13 матчах текущего сезона РПЛ у Ларссона нет результативных действий.

Швед забил 1 гол в 3 матчах Лиги Европы.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Ларссон получил «Золотого гладиатора» как лучший игрок «Спартака» в прошлом сезоне