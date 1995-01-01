Холанд забил за «Боруссию» Д больше голов, чем провел матчей

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд накануне оформил дубль в ворота «Бешикташа» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Теперь у него 74 гола в 72 играх за клуб.

В 19 матчах Лиги чемпионов у Холанда 23 гола.