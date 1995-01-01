Холанд забил за «Боруссию» Д больше голов, чем провел матчей

Он походу нашел как в настройках менять силу соперников как в ФИФЕ или PES и поставил себе уровень любитель а не профи)))))))))))
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд накануне оформил дубль в ворота «Бешикташа» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Теперь у него 74 гола в 72 играх за клуб.
В 19 матчах Лиги чемпионов у Холанда 23 гола.
- В игре с турками норвежец вышел на замену на 63-й минуте.
- У Холанда 51 гол в Бундеслиге (51 матч).
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).