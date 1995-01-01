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    Холанд забил за «Боруссию» Д больше голов, чем провел матчей

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд накануне оформил дубль в ворота «Бешикташа» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0). Теперь у него 74 гола в 72 играх за клуб.

    В 19 матчах Лиги чемпионов у Холанда 23 гола.

    • В игре с турками норвежец вышел на замену на 63-й минуте.
    • У Холанда 51 гол в Бундеслиге (51 матч).
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1011

      Andrew01 45 минут назад

      Он походу нашел как в настройках менять силу соперников как в ФИФЕ или PES и поставил себе уровень любитель а не профи)))))))))))

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