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  • Де Дзерби: «Шахтер» должен был победить «Шериф» со счетом 5:0»

Де Дзерби: «Шахтер» должен был победить «Шериф» со счетом 5:0»

8 декабря 2021, 08:26
9

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1). Итальянец пожаловался на плохую реализацию моментов.

– В футбольном мире принято считать, что замена вратаря в конце матча – знак неуважения к сопернику. Если следовать такой логике, можно сказать, что он вас за это наказал. Как можете прокомментировать выход Никиты Шевченко?

– Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. Если вы думаете по-другому, я, конечно, уважаю ваше мнение.

  • «Шахтер» финишировал в группе последним.
  • «Шериф» выступит в плей-офф Лиги Европы.
  • Для Де Дзерби это дебютный сезон в «Шахтере» и Лиге чемпионов.

Источник: официальный сайт «Шахтера»
Лига чемпионов Украина. Премьер-лига Шахтер Шериф Де Дзерби Роберто
Комментарии (9)
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Борисыч1
1638948015
В Тирасполе есть газ, а во Львове нет. Вот львовский Шахтёр и на последнем месте в группе, а тираспольский Шериф в ЛЕ.
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Andrew01
1638948411
И вот этого тренера Зарема хотела в Спартак и говорила, что он намного лучше Руя? ну-ну...
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Plyash
1638951555
Что-то итальянские коучи какими-то жалкими стали - то Спаллетти расплакался после Спартака,теперь Де Дзерби после Шерифа.Обидно,знамо дело,Молдавию вперёд пропустить...
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derrik2000
1638952864
"Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. " Ага-ага. А Реал, в таком случае, учитывая его титулованность и мировой футбольный авторитет, должен был победить команду Шериф в Мадриде со счётом 10-0. И ЭТО только после 1-го тайма. ))) Но тираспольцы ИГРАЛИ НА ПОБЕДУ, нимало не заботясь о том. что из себя представляет Реал. Счёт на табло, установившийся после финального свистка, все видели. ))) И ИГРУ Шарифа тоже все видели. Не думаю, что игроки Шахтёра, помятуя о событиях в Мадриде, пижонили на поле. Хотя.... Хрен их, ентих бразильцев, играющих за Шахтёр, разберёшь.
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zigbert
1638952985
Результаты Шахтера в ЛЧ одно из самых неудачных за последнее время.
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paracetamol
1638957845
Должен, да не обязан!
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serglider
1638985967
По-моему, тренеришко какое-то фуфло толкает, как должны были выиграть аж 5 : 0, а реально вышло 1 : 1))) Смееешно... Ладно бы 1 : 0, а то 5 : 0! Скромнее нужно быть! Скромнее, сидим в полном дерьме, на четвертом месте и обсыхаем до следующего сезона...
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