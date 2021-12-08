Де Дзерби: «Шахтер» должен был победить «Шериф» со счетом 5:0»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1). Итальянец пожаловался на плохую реализацию моментов.

– В футбольном мире принято считать, что замена вратаря в конце матча – знак неуважения к сопернику. Если следовать такой логике, можно сказать, что он вас за это наказал. Как можете прокомментировать выход Никиты Шевченко?

– Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. Если вы думаете по-другому, я, конечно, уважаю ваше мнение.