Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Де Дзерби: «Шахтер» должен был победить «Шериф» со счетом 5:0»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1). Итальянец пожаловался на плохую реализацию моментов.

    – В футбольном мире принято считать, что замена вратаря в конце матча – знак неуважения к сопернику. Если следовать такой логике, можно сказать, что он вас за это наказал. Как можете прокомментировать выход Никиты Шевченко?

    – Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. Если вы думаете по-другому, я, конечно, уважаю ваше мнение.

    • «Шахтер» финишировал в группе последним.
    • «Шериф» выступит в плей-офф Лиги Европы.
    • Для Де Дзерби это дебютный сезон в «Шахтере» и Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шахтера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru