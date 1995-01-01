Лига чемпионов. «Реал» победил «Интер» и вышел в плей-офф с первого места

Шериф просто бомба!
ну а касаемо Реала..очень грамотно сыграно
Милитао зверь..правда уверен что если бы он играл в РПЛ против Зенита или Спартака..Барелу не удалили бы)
«Реал» обыграл на своем поле «Интер» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе D. «Интер» знаял вторую строчку.
«Шахтер» на своем поле сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).
Украинский клуб завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне, «Шериф» весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
Реал (Испания) – Интер (Италия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кроос, 17; 2:0 – Асенсио, 79.
Удаления: нет – Барелла, 64.
Шахтер (Украина) – Шериф (Молдавия) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Фернандо, 42; 1:1 – Николов, 90+3.