Лига чемпионов. «Реал» победил «Интер» и вышел в плей-офф с первого места

«Реал» обыграл на своем поле «Интер» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе D. «Интер» знаял вторую строчку.

«Шахтер» на своем поле сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).

Украинский клуб завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне, «Шериф» весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Реал (Испания) – Интер (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кроос, 17; 2:0 – Асенсио, 79.

Удаления: нет – Барелла, 64.

Шахтер (Украина) – Шериф (Молдавия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандо, 42; 1:1 – Николов, 90+3.

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