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    Лига чемпионов. «Реал» победил «Интер» и вышел в плей-офф с первого места

    «Реал» обыграл на своем поле «Интер» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе D. «Интер» знаял вторую строчку.

    «Шахтер» на своем поле сыграл вничью с «Шерифом» (1:1).

    Украинский клуб завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне, «Шериф» весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Реал (Испания) – Интер (Италия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кроос, 17; 2:0 – Асенсио, 79.

    Удаления: нет – Барелла, 64.

    Шахтер (Украина) – Шериф (Молдавия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандо, 42; 1:1 – Николов, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4106

      FENIX-SL 30 минут назад

      Шериф просто бомба!

      ну а касаемо Реала..очень грамотно сыграно
      Милитао зверь..правда уверен что если бы он играл в РПЛ против Зенита или Спартака..Барелу не удалили бы)

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