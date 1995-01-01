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    РПЛ. «Динамо» в большинстве обыграло «Уфу», забили Макаров и Захарян

    В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» дома выиграло у «Уфы» – 2:0. Голы забили Денис Макаров и Арсен Захарян.

    «Уфа» заканчивала встречу вдевятером – красные карточки к 36-й минуте получили Вячеслав Кротов и Эгас Касинтура.

    «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макаров, 29; 2:0 – Захарян, 86.

    Удаления: нет – Кротов, 6; Касинтура, 36.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии65
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      Рейтинг: +284

      orlovcar 40 минут назад

      за что тут все восхваляют Уфу? за то, что сломали ключевого игрока Динамо? да и нах не нужно нам это тупое удаление, лучше бы поляк остался здоров и тогда не было б такой игры, за что тут все ругают игроков Динамо.

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      Рейтинг: +401

      хряк СМ 43 минуты назад

      За мусор стали платить судьям!

      0
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      Рейтинг: +5993

      BarStep 45 минут назад

      Динамо вышло на игру с мыслью., только не 1:4 опять..

      Ах да..
      Им забыли сказать, что это пока только Уфа..

      1
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      Рейтинг: +7608

      FanatSerj 51 минуту назад

      Динамо красавчики создали интригу в первой половине чемпионате, УФА же ужасные костоломы, сломали Шиманького на 5 минуте ироды, причем зачем и для чего, центр поля же зачем ты сзади бьёшь в не защищенный ахилл, когда там и мяча близко нет.

      1
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      Рейтинг: +51

      papa09 52 минуты назад

      Ну что же тем интереснее будет противостояние Зенита и Динамо.Будем надеяться что Зенит наконец-то покажет отличную игру или иначе будет пипец.

      1
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      Рейтинг: +4966

      Виталий Орехов 56 минут назад

      Как БС-ник, болею за Динамиков (второй клуб)! Молодцы!!! Так держать!!!

      1
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      Рейтинг: +8196

      GoLenaStop 57 минут назад

      Уфа - уважуха, а могли и наказать масквачское Бздинамо, которое явно тянут за уши...

      2
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      Рейтинг: +15256

      Garrincha58 1 час назад

      понятно уже видно невооружённым взглядом Динамо тащат на первое место поэтому теперь так судят Зенит и так Динамо но ничего хорошего из этого не выйдет нет у нас команд для ЛЧ хоть Зенит хоть кто то из московских но там наверху решают кого обозначит на чемпионство это факт такой у нас чемпионат

      2
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      Рейтинг: +3953

      Дедуктор 1 час назад

      Кстати, судья вполне мог Грулева удалить. Фол пожестче вчерашнего соболевского был.

      2
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      Рейтинг: +3960

      neim > Дедуктор 1 час назад

      Спартаку это уже не поможет. Скорее всего, Динамо в этом сезоне ему не догнать ))).

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      Рейтинг: +1507

      Муруал 1 час назад

      Динамо помогли судьи, победа в первом круге тоже была не без помощи судей.Судейские решения при прочих равных, как правило, всегда в пользу московских команд. Клуб Уфа, очевидно, покинет премьер-лигу, а стало быть прекратит существование. Жаль, теряется очередная самобытная команда с региона,открывшая немало достойных игроков для РФПЛ.

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      Рейтинг: +8196

      GoLenaStop > Муруал 56 минут назад

      Команда будет играть!

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      Рейтинг: +1649

      serglider > GoLenaStop 46 минут назад

      Угу, на первенство муходрани))) РПЛ закручивает гайки так что без крупных бюджетов, развивать футбольный клуб, тем более провинциальный, дело безнадежное.

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