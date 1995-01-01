РПЛ. «Динамо» в большинстве обыграло «Уфу», забили Макаров и Захарян

за что тут все восхваляют Уфу? за то, что сломали ключевого игрока Динамо? да и нах не нужно нам это тупое удаление, лучше бы поляк остался здоров и тогда не было б такой игры, за что тут все ругают игроков Динамо.
В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» дома выиграло у «Уфы» – 2:0. Голы забили Денис Макаров и Арсен Захарян.
«Уфа» заканчивала встречу вдевятером – красные карточки к 36-й минуте получили Вячеслав Кротов и Эгас Касинтура.
«Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Динамо (Москва) – Уфа – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Макаров, 29; 2:0 – Захарян, 86.
Удаления: нет – Кротов, 6; Касинтура, 36.