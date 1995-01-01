РПЛ. «Динамо» в большинстве обыграло «Уфу», забили Макаров и Захарян

В матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» дома выиграло у «Уфы» – 2:0. Голы забили Денис Макаров и Арсен Захарян.

«Уфа» заканчивала встречу вдевятером – красные карточки к 36-й минуте получили Вячеслав Кротов и Эгас Касинтура.

«Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Макаров, 29; 2:0 – Захарян, 86.

Удаления: нет – Кротов, 6; Касинтура, 36.

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