Серия А. «Фиорентина» на выезде победила «Болонью», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» в 16-м туре чемпионата Италии оказалась сильнее «Болоньи». Очередной мяч в сезоне забил форвард гостей Душан Влахович.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Зимой он может переехать в Россию или ОАЭ.

«Фиорентина» поднялась на пятое место. «Болонья» идет восьмой.

Италия. Серия А. 16-й тур

Болонья – Фиорентина – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Малех, 33; 1:1 – Барроу, 42; 1:2 – Бираги, 52; 1:3 – Влахович, 67 (с пенальти); 2:3 – Хики, 83.

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