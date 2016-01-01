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    Серия А. «Фиорентина» на выезде победила «Болонью», Кокорин остался в запасе

    «Фиорентина» в 16-м туре чемпионата Италии оказалась сильнее «Болоньи». Очередной мяч в сезоне забил форвард гостей Душан Влахович.

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе. Зимой он может переехать в Россию или ОАЭ.

    «Фиорентина» поднялась на пятое место. «Болонья» идет восьмой.

    Италия. Серия А. 16-й тур

    Болонья – Фиорентина – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Малех, 33; 1:1 – Барроу, 42; 1:2 – Бираги, 52; 1:3 – Влахович, 67 (с пенальти); 2:3 – Хики, 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26277

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Про Кокорина - это не новость . Всё равно что сообщить : зимой в России ожидается снег . Вот если бы он вышел ( хотя бы на замену ) или результативное действие на благо своей команды сотворил - тогда да .

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