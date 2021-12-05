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Семенов: «Думаю, удалять Соболева не надо было»

5 декабря 2021, 11:19
3

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов оценил судейство в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). На 33-й минуте прямую красную карточку получил форвард москвичей Александр Соболев.

– Как вам судейство?

– Фиг его знает. Удаление на Соболеве было?

– Кажется, что нет.

– Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца.

  • «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
  • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
  • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

Источник: «РБ-Спорт»
Спартак Ахмат Семенов Андрей Соболев Александр
Комментарии (3)
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ySS
1638696629
В динамике, да. На Варе, удаление.
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