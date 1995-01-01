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    Семенов: «Думаю, удалять Соболева не надо было»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов оценил судейство в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). На 33-й минуте прямую красную карточку получил форвард москвичей Александр Соболев.

    – Как вам судейство?

    – Фиг его знает. Удаление на Соболеве было?

    – Кажется, что нет.

    – Я не видел самого момента, значит, нам повезло. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения до конца.

    • «Спартак» обратится по итогам матча в ЭСК.
    • Соболев помимо удаления сделал голевой пас.
    • «Спартак» вырвал победу в меньшинстве на 87-й минуте.

    Соболев: «Надеюсь, красную карточку отменят. Да, я попал в ногу, но куда мне надо было деть свою?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3678

      ySS 2 часа назад

      В динамике, да. На Варе, удаление.

      2
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      Рейтинг: +12004

      Cleaner 2 часа назад

      Ну и быдлятина этот Соболев...((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +244

      Спартач80 > Cleaner 1 час назад

      Ахахахаха,сосущий у бомжей конь,вот кто истинная быдлятина=))))

      2
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      Рейтинг: +18866

      JTherry > Cleaner 26 минут назад

      у вас-то, что ни игрок - быдло, играющее в кость, Ахметов, Обляков, Щенников, Набабкин, Бийол - практику у Березы проходили, такие же костоломы...(((((

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