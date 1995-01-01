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    Серия А. «Милан» благодаря двум быстрым голам победил «Салернитану» и вышел в лидеры

    «Милан» дома оказался сильнее выходца из Серии В «Салернитаны». Оба гола получились быстрыми – они забиты до 20-й минуты.

    Миланцы теперь лидируют в таблице. «Салернитана» занимает последнее место.

    Команды сыграли друг против друга впервые с 1999 года.

    Италия. Серия А. 16-й тур

    Милан – Салернитана – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кесси, 5; 2:0 – Салемакерс, 18.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +54812

      portero 45 минут назад

      В таблице результат не внесен, а в таблице АПЛ совсем плохо ....

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      Рейтинг: +21913

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Когда Ибра в составе, пусть даже на лавке, Милан никого не ссыт.

      0
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      Рейтинг: +164

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      С победой лучший клуб сериала!
      На классе.

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