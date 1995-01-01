Серия А. «Милан» благодаря двум быстрым голам победил «Салернитану» и вышел в лидеры

«Милан» дома оказался сильнее выходца из Серии В «Салернитаны». Оба гола получились быстрыми – они забиты до 20-й минуты.

Миланцы теперь лидируют в таблице. «Салернитана» занимает последнее место.

Команды сыграли друг против друга впервые с 1999 года.

Италия. Серия А. 16-й тур

Милан – Салернитана – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кесси, 5; 2:0 – Салемакерс, 18.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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