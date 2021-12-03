Селихов – лучший игрок «Спартака» в ноябре

Фанаты «Спартака» определили лучшего футболиста команды в прошлом месяце. Им стал вратарь Александр Селихов. Он набрал 66 процентов голосов.
«В прошедшем месяце он закрепился в основном составе после долгой паузы, отразил пенальти от «Лестера» и выдал настоящее вратарское шоу в матче с «Наполи», попав в число лучших голкиперов тура Лиги Европы», – напомнил «Спартак».
- 2-е место в голосовании занял Виктор Мозес (10%), 3-е – Александр Соболев (9%).
- Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года, брал с командой чемпионство.
- Сейчас москвичи идут в РПЛ 10-ми.
Источник: твиттер «Спартака»