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    Селихов – лучший игрок «Спартака» в ноябре

    Фанаты «Спартака» определили лучшего футболиста команды в прошлом месяце. Им стал вратарь Александр Селихов. Он набрал 66 процентов голосов.

    «В прошедшем месяце он закрепился в основном составе после долгой паузы, отразил пенальти от «Лестера» и выдал настоящее вратарское шоу в матче с «Наполи», попав в число лучших голкиперов тура Лиги Европы», – напомнил «Спартак».

    • 2-е место в голосовании занял Виктор Мозес (10%), 3-е – Александр Соболев (9%).
    • Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года, брал с командой чемпионство.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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