Ракицкий – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Ярика порой эмоции захлёстывают. Трудно конечно сдержаться, когда как сегодня судья свистел против Зенита. гыгыгы
Болельщики «Зенита» признали лучшим футболистом ноября защитника Ярослава Ракицкого. Ему вручили специальный приз.
Украинец получил его перед матчем 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), в котором Ракицкий получил четвертую в сезоне желтую карточку.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Ракицкий играет в команде с 2019 года.
- При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.
Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»