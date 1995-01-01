Ракицкий – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Болельщики «Зенита» признали лучшим футболистом ноября защитника Ярослава Ракицкого. Ему вручили специальный приз.

Украинец получил его перед матчем 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), в котором Ракицкий получил четвертую в сезоне желтую карточку.

Команда лидирует в РПЛ.

Ракицкий играет в команде с 2019 года.

При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»