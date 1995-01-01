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    Ракицкий – лучший игрок «Зенита» в ноябре

    Болельщики «Зенита» признали лучшим футболистом ноября защитника Ярослава Ракицкого. Ему вручили специальный приз.

    Украинец получил его перед матчем 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), в котором Ракицкий получил четвертую в сезоне желтую карточку.

    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Ракицкий играет в команде с 2019 года.
    • При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

    Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1677

      ПалкоВводецъ 50 минут назад

      Ярика порой эмоции захлёстывают. Трудно конечно сдержаться, когда как сегодня судья свистел против Зенита. гыгыгы

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