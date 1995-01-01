«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. Халк – лучший бомбардир

«Атлетико Минейро» обыграл «Баию» (3:2) и стал чемпионом Бразилии за два тура до конца сезона.

Это второй чемпионский титул для клуба из Белу-Оризонти. Впервые «Атлетико Минейро» выиграл бразильскую лигу в 1971 году.