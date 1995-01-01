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    «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. Халк – лучший бомбардир

    «Атлетико Минейро» обыграл «Баию» (3:2) и стал чемпионом Бразилии за два тура до конца сезона.

    Это второй чемпионский титул для клуба из Белу-Оризонти. Впервые «Атлетико Минейро» выиграл бразильскую лигу в 1971 году.

    • За «Атлетико Минейро» выступает экс-форвард «Зенита» Халк.
    • 35-летний бразилец – лучший бомбардир лиги с 18-ю голами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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