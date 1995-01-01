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    Рангник получил визу. 5 декабря он будет руководить «МЮ» в матче с «Кристал Пэлас»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил рабочую визу, сообщает журналист Саймон Стоун.

    Сегодня 63-летний немец будет наблюдать за матчем против «Арсенала» с трибун «Олд Траффорда», а 5 декабря он выведет команду на игру с «Кристал Пэлас».

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

    Футбольный репортер BBC Sport. Аудитория в твиттере - 264 тысячи подписчиков.

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      СуперПАВ9 4 минуты назад

      Удачи Котстал Пелас победы Орлам

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