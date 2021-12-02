Рангник получил визу. 5 декабря он будет руководить «МЮ» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил рабочую визу, сообщает журналист Саймон Стоун.

Сегодня 63-летний немец будет наблюдать за матчем против «Арсенала» с трибун «Олд Траффорда», а 5 декабря он выведет команду на игру с «Кристал Пэлас».

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.

По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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