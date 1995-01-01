Примера. Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком», мадридцы лидируют с семиочковым преимуществом

«Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании минимально переиграл «Атлетик» из Бильбао. Единственный мяч забил форвард Карим Бензема.

«Реал» лидирует в таблице с семиочковым отрывом. Баски идут восьмыми.

Мадридцы не уступают десять матчей подряд. «Атлетик» не выигрывает шесть встреч подряд.

«Атлетик» не побеждает «Реал» в Примере в гостях с 2005 года.

Испания. Примера. 9-й тур

Реал – Атлетик – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бензема, 40.

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