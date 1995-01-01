Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Примера. Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком», мадридцы лидируют с семиочковым преимуществом

    «Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании минимально переиграл «Атлетик» из Бильбао. Единственный мяч забил форвард Карим Бензема.

    «Реал» лидирует в таблице с семиочковым отрывом. Баски идут восьмыми.

    Мадридцы не уступают десять матчей подряд. «Атлетик» не выигрывает шесть встреч подряд.

    «Атлетик» не побеждает «Реал» в Примере в гостях с 2005 года.

    Испания. Примера. 9-й тур

    Реал – Атлетик – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бензема, 40.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4060

      FENIX-SL 6 минут назад

      газон слишком мягкий какой то
      6 раз насчитал как из-за этого падали сегодня игроки
      но играть на таком одеяле это одно удовольствие

      Надо уже наконец модричу не давать 70 минут играть и дать играть больше Вальверде
      а Камавинга через 2-3 года не будет уступать Нголо Канте))
      HALA MADRID!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru