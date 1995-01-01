Примера. Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком», мадридцы лидируют с семиочковым преимуществом

газон слишком мягкий какой то
6 раз насчитал как из-за этого падали сегодня игроки
но играть на таком одеяле это одно удовольствие
Надо уже наконец модричу не давать 70 минут играть и дать играть больше Вальверде
а Камавинга через 2-3 года не будет уступать Нголо Канте))
HALA MADRID!
«Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании минимально переиграл «Атлетик» из Бильбао. Единственный мяч забил форвард Карим Бензема.
«Реал» лидирует в таблице с семиочковым отрывом. Баски идут восьмыми.
Мадридцы не уступают десять матчей подряд. «Атлетик» не выигрывает шесть встреч подряд.
«Атлетик» не побеждает «Реал» в Примере в гостях с 2005 года.
Испания. Примера. 9-й тур
Гол: 1:0 – Бензема, 40.