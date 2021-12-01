«Эвертон» – «Ливерпуль»: команда Бенитеса не побеждает в семи матчах АПЛ подряд

В 23:15 по Москве начнется матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Хозяева не побеждают в семи встречах турнира подряд.

Предыдущее дерби в рамках чемпионата осталось за «Эвертоном» (2:0).

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в двух дерби чемпионата подряд в сезоне-1984/85.

«Ливерпуль» в случае победы сегодня может выйти на 1-е место.

«Эвертон» занимает 14-ю строчку.

Менеджер «Эвертона» Рафаэль Бенитес выигрывал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

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