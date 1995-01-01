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    «Эвертон» – «Ливерпуль»: хозяева могут впервые за 36 лет победить в двух дерби подряд

    В 23:15 по Москве начнется матч 14-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Предыдущее дерби в рамках чемпионата осталось за «Эвертоном» (2:0).

    Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в двух дерби чемпионата подряд в сезоне-1984/85.

    • «Ливерпуль» в случае победы сегодня может выйти на 1-е место.
    • «Эвертон» занимает 14-ю строчку.
    • Менеджер «Эвертона» Рафаэль Бенитес выигрывал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +469

      Soccerdealer63 10 минут назад

      Надежды вьюношей питают
      в двух дерби победить подряд...
      Но в дебрях вылета плутает,
      скорей, Бенитеса отряд)))
      Достать до Клоппа мысли тают::
      очей не тридцать, глянь, чуток...
      До зоны ж вылета хватает
      пяток очков всего...пяток)))

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