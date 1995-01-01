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    Романцев: «У Витории характер настоящего русского мужика! Мне симпатичен этот позитивный мужик»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отозвался о Руе Витории, нынешнем тренере команды. Португалец импонирует Романцеву.

    «Признаюсь, мне очень симпатичен этот позитивный мужик, который умеет держать удар. У него характер настоящего русского мужика!» – считает Романцев.

    • «Спартак» при Романцеве 9 раз брал чемпионат страны.
    • Витория принял команду летом.
    • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

    Романцев: «Спартак» Витории напомнил команду наших золотых времен»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3556

      ySS 15 минут назад

      Мне тоже симпатичен португалец, только, похоже, результаты в лиге отправят его в отставку.
      Новому Федун прикупит игроков и будет другая команда, под которую соперники ещё не подстроились.
      Не прикупит зимой, результат будет и у нового такой же.

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      Рейтинг: +24774

      slavutiq70 56 минут назад

      Не знаю как на счёт характера ,,,а вот что до сих пор не может выстроить игру которая приносит результат это очевидно ,,,только не надо про состав , состав тот же практически что и у Тедеско , один ушёл , другой пришёл ,,,Все практически футболисты почему то стали значительно хуже играть ,,,Ларсон ,Понсе , Соболев ведь в том сезоне были одними из лучших в нашем чемпионате , а сегодня вся троица нападения вдруг разучилась играть ???Может всё таки не ту тактику выбирает тренер ,,,Победы над Наполи о чём говорят ???а о том что Спартак с данным набором футболистов может неплохо играть именно вторым номером , от обороны ,,,,

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      Рейтинг: +18789

      JTherry 1 час назад

      может, у Руя "характер настоящего русского мужика", но как тренер в РПЛ - не убеждает результатами, никакого позитива...((

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      Рейтинг: +11658

      NewLife 1 час назад

      Старость - не радость.

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      Рейтинг: +27067

      silver29 1 час назад

      федун болельщик сенита, он даже в одном из интервью открыто признался, что топит за помоешников (((( так откуда в Спартаке будет внятная трансферная политика и тренер отработавший хотя бы год ? Сменилось 16-ть главных тренеров !!!!!! вот и этот на вылет приготовился (((((

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      Рейтинг: +14746

      paracetamol 2 часа назад

      Позитивные русские мужики в Сочи, Уфе, КС, Зените..., а этот так, приходимец-уходимец! Да, еще ЮрШпалыча чуть не забыл.

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      Рейтинг: +27067

      silver29 > paracetamol 1 час назад

      ты малахова насмотрелся ? так то кого ты перечислил это голубизна развальцованная с запахом метана ((((

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      Рейтинг: +3026

      Иван Петров 1986 > paracetamol 59 минут назад

      В сините не мужики, а рукоблуды в цене, пора уже это тебе усвоить.

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      Рейтинг: +742

      Spinorr > silver29 7 минут назад

      На всякий случай: "Метан — простейший углеводород, бесцветный газ без запаха. "

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      Рейтинг: +3949

      мы_не_рабы 2 часа назад

      Возможно ОИР видит своим тренерским взглядом что-то такое, что не вижу я. Такое было, есть и будет. Но, хороший человек - это не профессия. У Руя явно не получается в Спартаке. Надо что-то менять, либо тренера, либо две трети команды. Не хочу говорить о руководстве, ибо разговор не предметный. Никто клуб не продаст. Если зайдут ребята и ОАЭ - тогда посмотрим.

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      Рейтинг: +3887

      Дедуктор > мы_не_рабы 51 минуту назад

      Слухай сюда, раб. Надо менять тренера. А уже новый тренер поменяет 2/3 команды.
      Если бы нынешняя бригада хрюканов что то умела соображать, то за Руя "костьми бы ложились". Потому как какой нибудь там Ванильный, как пить дать, шуганет всю эту свору тупорылых ломикофф-рассказикофф". Заодно вопрос задаст - какой смысл в том, что жирный Ещ скамейку уже год как полирует.

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      Рейтинг: +11896

      Cleaner 2 часа назад

      Романцева клинит. Такую хрень нести начал. Витория Спартака в ФНЛ тащит, а Романцев его нахваливает...(

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      Рейтинг: +14746

      paracetamol > Cleaner 2 часа назад

      Раздавили вечерком вискаря, вот и хвалит!

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      Рейтинг: +30699

      oyabun 2 часа назад

      Очень уважаю ОИРа, но если ему так нравится Витория, как "настоящий русский мужик", то пусть приглашает его на свою любимую рыбалку, поговорят зам "за Жисть", выпьют. А в Спартаке этому "классному" делать нечего. Ну не получается у него в Спартаке! Так бывает..

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      Рейтинг: +7500

      piligrim1986 3 часа назад

      думается мне, был бы спартак в тройке, мнение было бы совершенно другое

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      Рейтинг: +14746

      paracetamol > piligrim1986 2 часа назад

      Тройку заработать надо, а пока светит двойка, да еще с конца!

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