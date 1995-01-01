Романцев: «У Витории характер настоящего русского мужика! Мне симпатичен этот позитивный мужик»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отозвался о Руе Витории, нынешнем тренере команды. Португалец импонирует Романцеву.

«Признаюсь, мне очень симпатичен этот позитивный мужик, который умеет держать удар. У него характер настоящего русского мужика!» – считает Романцев.

«Спартак» при Романцеве 9 раз брал чемпионат страны.

Витория принял команду летом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Романцев: «Спартак» Витории напомнил команду наших золотых времен»