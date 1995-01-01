Романцев: «У Витории характер настоящего русского мужика! Мне симпатичен этот позитивный мужик»

Мне тоже симпатичен португалец, только, похоже, результаты в лиге отправят его в отставку.
Новому Федун прикупит игроков и будет другая команда, под которую соперники ещё не подстроились.
Не прикупит зимой, результат будет и у нового такой же.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отозвался о Руе Витории, нынешнем тренере команды. Португалец импонирует Романцеву.
«Признаюсь, мне очень симпатичен этот позитивный мужик, который умеет держать удар. У него характер настоящего русского мужика!» – считает Романцев.
- «Спартак» при Романцеве 9 раз брал чемпионат страны.
- Витория принял команду летом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Романцев: «Спартак» Витории напомнил команду наших золотых времен»