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    «Наполи» хочет провести матч со сборной Аргентины в память о Марадоне

    Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал об идее провести игру, посвященную Диего Марадоне.

    По его словам, соперником неаполитанцев по матчу должна стать сборная Аргентины.

    «Мы работаем с министром иностранных дел Италии и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года.

    Здесь, в Неаполе, состоится матч между «Наполи» и сборной Аргентины. Мы назовем его «Первый кубок Марадоны», – сказал Де Лаурентис.

    • Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
    • С неаполитанцами Диего выиграл 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства (единственные в истории клуба).
    • Со сборной аргентинец стал чемпионом мира в 1986 году.

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    Источник: Football Italia

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