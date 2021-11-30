«Наполи» хочет провести матч со сборной Аргентины в память о Марадоне

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал об идее провести игру, посвященную Диего Марадоне.

По его словам, соперником неаполитанцев по матчу должна стать сборная Аргентины.

«Мы работаем с министром иностранных дел Италии и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года.

Здесь, в Неаполе, состоится матч между «Наполи» и сборной Аргентины. Мы назовем его «Первый кубок Марадоны», – сказал Де Лаурентис.