«Наполи» хочет провести матч со сборной Аргентины в память о Марадоне

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал об идее провести игру, посвященную Диего Марадоне.
По его словам, соперником неаполитанцев по матчу должна стать сборная Аргентины.
«Мы работаем с министром иностранных дел Италии и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года.
Здесь, в Неаполе, состоится матч между «Наполи» и сборной Аргентины. Мы назовем его «Первый кубок Марадоны», – сказал Де Лаурентис.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
- За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
- С неаполитанцами Диего выиграл 5 трофеев, в том числе 2 чемпионства (единственные в истории клуба).
- Со сборной аргентинец стал чемпионом мира в 1986 году.
Источник: Football Italia