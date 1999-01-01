Примера. «Реал» благодаря голу Винисиуса на 87-й минуте победил «Севилью»

не понятно куда пропали говоруны что называли Винисиуса бегунком бесполезным))
при том называли его когда он выходил на поле на минут 15 и сыграть ему было не с кем
если это тактика Папы Карло, выпустить трио (Модрич - Кросс - Каземиро) + Асенсио, усыпить бдительность и затем освежить игру убрав карлика и левшу фартового - то это гениально
в противном случае, все очень плохо
ибо времена этого трио прошли..его обязательно надо разбавлять малышом Камавингой и Вальверде!
«Реал» обыграл «Севилью» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании – 2:1.
На гол форварда гостей Рафаэля Мира мадридцы ответили забитыми мячами Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.
«Реал» набрал 33 очка и лидирует в Примере. «Севилья» занимает четвертое место (28 очков).
Испания. Примера. 15-й тур
Голы: 0:1 – Мир, 12; 1:1 – Бензема, 32; 2:1 – Винисиус, 87.