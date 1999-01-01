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    Примера. «Реал» благодаря голу Винисиуса на 87-й минуте победил «Севилью»

    «Реал» обыграл «Севилью» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании – 2:1.

    На гол форварда гостей Рафаэля Мира мадридцы ответили забитыми мячами Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

    «Реал» набрал 33 очка и лидирует в Примере. «Севилья» занимает четвертое место (28 очков).

    Испания. Примера. 15-й тур

    Реал – Севилья – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мир, 12; 1:1 – Бензема, 32; 2:1 – Винисиус, 87.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4028

      FENIX-SL 23 минуты назад

      не понятно куда пропали говоруны что называли Винисиуса бегунком бесполезным))
      при том называли его когда он выходил на поле на минут 15 и сыграть ему было не с кем

      если это тактика Папы Карло, выпустить трио (Модрич - Кросс - Каземиро) + Асенсио, усыпить бдительность и затем освежить игру убрав карлика и левшу фартового - то это гениально
      в противном случае, все очень плохо
      ибо времена этого трио прошли..его обязательно надо разбавлять малышом Камавингой и Вальверде!

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      Рейтинг: +146

      Батал Вселенский 24 минуты назад

      Винисиус уже не Джуниор...

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      Рейтинг: +26

      СуперПАВ9 24 минуты назад

      Одно понятно что Анчилоти отличный тренер а зидан физрук

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