РПЛ. «Динамо» со счетом 3:2 обыграло в Казани «Рубин». Шиманьски забил победный на 85-й минуте

«Рубин» проиграл дома «Динамо», несмотря на то что вел в счете. Победный гол на 85-й минуте забил Себастьян Шиманьски.

«Динамо» теперь на одно очко отстает от лидирующего «Зенита». Казанцы располагаются на девятом месте.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Макаров, 18; 1:1 – Бакаев, 30; 2:1 – Дрейер, 51 (с пенальти); 2:2 – Бальбуэна, 68; 2:3 – Шиманьски, 85.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Зуев, 46), Бакаев (Игнатьев, 82), Кварацхелия (Мусаев, 73), Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин (Тюкавин, 60), Макаров (Евгеньев, 90), Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

Предупреждения: Онугха, 59; Зотов, 65; Мусаев, 88 – Грулев, 43; Варела, 50; Скопинцев, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ