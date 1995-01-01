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    РПЛ. «Динамо» со счетом 3:2 обыграло в Казани «Рубин». Шиманьски забил победный на 85-й минуте

    «Рубин» проиграл дома «Динамо», несмотря на то что вел в счете. Победный гол на 85-й минуте забил Себастьян Шиманьски.

    «Динамо» теперь на одно очко отстает от лидирующего «Зенита». Казанцы располагаются на девятом месте.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Макаров, 18; 1:1 – Бакаев, 30; 2:1 – Дрейер, 51 (с пенальти); 2:2 – Бальбуэна, 68; 2:3 – Шиманьски, 85.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Зуев, 46), Бакаев (Игнатьев, 82), Кварацхелия (Мусаев, 73), Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин (Тюкавин, 60), Макаров (Евгеньев, 90), Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

    Предупреждения: Онугха, 59; Зотов, 65; Мусаев, 88 – Грулев, 43; Варела, 50; Скопинцев, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии48
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      Рейтинг: +5741

      Из Твери Леха 45 минут назад

      Молодцы, Динамо. Сейчас бы их в Европу.

      1
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      Рейтинг: +91648

      zigbert 1 час назад

      Интересный получился матч. Обе команды показали себя в атаке с лучшей стороны. Динамовцы были более настойчивы в достижении победы. Очень опасны в их исполнении стандарты в чем заслуга Шварца.
      Динамо с победой!

      6
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      Рейтинг: +10182

      alex1951 > zigbert 46 минут назад

      Только тебе и по секрету.....Одно событие печальное ,а второе радостное.....
      Очень трудно сочетать....Я про Градского и про любимое Динамо...
      Спасибо.

      1
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      Рейтинг: +91648

      zigbert > alex1951 39 минут назад

      Все мы ходим под Богом Леш.
      А у Динамо в игре постепенно появляется уверенность в достижении цели.

      0
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      Рейтинг: +10182

      alex1951 > zigbert 33 минуты назад

      Мы с тобой пожилые ,но не безнадежнык...
      Этим самым хочу подчеркнуть,что в пору нашей молодости ,погоду делали Спартак и Динамо.....Вот и сегодня мечтаю ,чтобы борьба свелась между нашими клубами.....( но это мечта)......но сегодня я кайфую...)))

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      Рейтинг: +1260

      Sancho010365 1 час назад

      Не смотрел матч, но понял, что бомба! Жаль Рубин, переживаю. Динамо с победой! Зажигайте и дальше. Вы нам нравитесь, молодцы! Смотришь и остальные за Вами подтянутся.

      2
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      Рейтинг: +1321

      ab15488 1 час назад

      По матчу отчётливо видна разница между одним из лучших наших тренеров и малоизвестных немецким. Слуцкий у руля рубина на сезон дольше Шварца. Но парадокс в том, что Динамо прогрессирует, чётко показывая стратегию развития - командный прессинг и смелый атакующий футбол. Рубин же так и остался командой завязанной на игре своих лидеров, и когда у лидеров игра не клеится, то становится понятно, что у Лени нет плана "Б". Динамо - поздравления с победой

      6
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      Рейтинг: +13056

      ilichkadr > ab15488 1 час назад

      У Лёни всегда была ставка на лидеров. Наглядное подтверждение тому -ЦСКА:Думбия, Муса..., теперь вот грузин. Как только лидеры сдуваются, появляются проблемы. Лёня посредственный тренер.

      3
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      Рейтинг: +54652

      portero 1 час назад

      Сила Динамо в тренере, молодец заставляет мальчишек бегать и доверяет им....

      6
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      Рейтинг: +13056

      ilichkadr > portero 1 час назад

      С тренером Динамо повезло. Немец своё дело знает, молодчина

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3909

      neim > portero 50 минут назад

      А мальчишки (и не только), в ответ выполняют его требования и точно следуют по пути, указанному "партией и правительством" 🤭🤭🤭.

      1
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      Рейтинг: +2159

      волчарик 1 час назад

      Динамо молодцы,не давайте нам расслабиться.Да и по игре начинаете вызывать симпатию.

      5
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      Рейтинг: +422

      Vitaga 1 час назад

      живая игра. смотреть было весело. жаль что таких игр маловато у нас.

      4
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      Рейтинг: +4958

      Виталий Орехов 1 час назад

      Поздравляю Динамиков! Хороший матч!!!

      5
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      Рейтинг: +3539

      ySS 1 час назад

      Центральный матч тура, в плане борьбы, оправдал на 200 процентов ожидания.
      Спасибо рубиновым, искали счастье в атаках.
      Динамо с заслуженной победой!

      4
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      Рейтинг: +1367

      Koshkin@myshkyn 1 час назад

      Приятно было бы увидеть Динамо в ЛЧ или ЛЕ, а не зажравшиеся и вечно обсирающиеся клубы типа Зенит...

      5
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      Рейтинг: +3473

      raritet > Koshkin@myshkyn 1 час назад

      Так пожалуйста. Кто же против?. Но как показала практика последних лет , все наши клубы на европейском уровне медленные, не техничные. Одно дело выиграть у Лени и совсем другое , у условного Лацио, Ювентуса, Челси. Лично я с большим бы удовольствием посмотрел как Динамо раздевает Челси.А Вы?

      2
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      Рейтинг: +1367

      Koshkin@myshkyn > raritet 14 минут назад

      я только за, допустим мне очень понравилось как выступал Краснодар

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