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  • РПЛ. «Динамо» со счетом 3:2 обыграло в Казани «Рубин». Шиманьски забил победный на 85-й минуте

РПЛ. «Динамо» со счетом 3:2 обыграло в Казани «Рубин». Шиманьски забил победный на 85-й минуте

28 ноября 2021, 18:24
64

«Рубин» проиграл дома «Динамо», несмотря на то что вел в счете. Победный гол на 85-й минуте забил Себастьян Шиманьски.

«Динамо» теперь на одно очко отстает от лидирующего «Зенита». Казанцы располагаются на девятом месте.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Макаров, 18; 1:1 – Бакаев, 30; 2:1 – Дрейер, 51 (с пенальти); 2:2 – Бальбуэна, 68; 2:3 – Шиманьски, 85.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков (Зуев, 46), Бакаев (Игнатьев, 82), Кварацхелия (Мусаев, 73), Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин (Тюкавин, 60), Макаров (Евгеньев, 90), Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

Предупреждения: Онугха, 59; Зотов, 65; Мусаев, 88 – Грулев, 43; Варела, 50; Скопинцев, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Зенит Шиманьски Себастьян
Комментарии (64)
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Борисыч1
1638113240
Шикарный матч! Если кому-то не понравилось - то он не понимает и не любит футбол. Поздрава нам Динамикам!
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derrik2000
1638113272
Когда таких матчей, как вчерашний Химки - Краснодар, эта сегодняшняя встреча будет в каждом туре подавляющее большинство, тогда, глядишь, лет через 5 будем и сборной гордиться, а её игры смотреть с удовольствием.
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владимир миронов
1638113430
Динамо с победой, хорошую игру показывают, молодцы.
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slavа0508
1638114313
Интересная игра получилась !!!Динамо с победой !!!
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BarStep
1638114878
Хороший матч! Просто посмотрел с удовольствием футбол..
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Koshkin@myshkyn
1638114952
Приятно было бы увидеть Динамо в ЛЧ или ЛЕ, а не зажравшиеся и вечно обсирающиеся клубы типа Зенит...
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волчарик
1638115444
Динамо молодцы,не давайте нам расслабиться.Да и по игре начинаете вызывать симпатию.
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portero
1638115642
Сила Динамо в тренере, молодец заставляет мальчишек бегать и доверяет им....
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ab15488
1638116288
По матчу отчётливо видна разница между одним из лучших наших тренеров и малоизвестных немецким. Слуцкий у руля рубина на сезон дольше Шварца. Но парадокс в том, что Динамо прогрессирует, чётко показывая стратегию развития - командный прессинг и смелый атакующий футбол. Рубин же так и остался командой завязанной на игре своих лидеров, и когда у лидеров игра не клеится, то становится понятно, что у Лени нет плана "Б". Динамо - поздравления с победой
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zigbert
1638117344
Интересный получился матч. Обе команды показали себя в атаке с лучшей стороны. Динамовцы были более настойчивы в достижении победы. Очень опасны в их исполнении стандарты в чем заслуга Шварца. Динамо с победой!
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