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    Игрок «Палмейраса» Дейверсон во время финала Кубка Либертадорес упал после контакта с судьей. Он подумал, что его толкнул соперник

    Футболист бразильского «Палмейраса» Дейверсон в концовке финала Кубка Либертадорес против «Фламенго» (2:1) упал на газон после того как до него дотронулся арбитр. Очевидно, игрок подумал, что его толкнул соперник.

    Встречу в поле обслуживал аргентинец Нестор Питана.

    • Дейверсон вышел на замену по ходу матча.
    • Именно он забил победный мяч.
    • «Палмейрас» стал победителем Кубка Либертадорес во 2-й раз подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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