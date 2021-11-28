Игрок «Палмейраса» Дейверсон во время финала Кубка Либертадорес упал после контакта с судьей. Он подумал, что его толкнул соперник

Футболист бразильского «Палмейраса» Дейверсон в концовке финала Кубка Либертадорес против «Фламенго» (2:1) упал на газон после того как до него дотронулся арбитр. Очевидно, игрок подумал, что его толкнул соперник.

Встречу в поле обслуживал аргентинец Нестор Питана.

Дейверсон вышел на замену по ходу матча.

Именно он забил победный мяч.

«Палмейрас» стал победителем Кубка Либертадорес во 2-й раз подряд.