УЕФА поздравил Кержакова с днем рождения

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    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1944

      Enter2006 1 час назад

      С Днюхой! )) Удачи тебе и твоему брату на футбольных просторах!

      1
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      Рейтинг: +11847

      Литейный4 1 час назад

      Санек был лучшим нападающим
      в своё время. Одним только хрякам наколотил 14 штук. Никто больше им столько не забивал. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1386

      vmonomah17 1 час назад

      to kerzhakov)))

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