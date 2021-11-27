УЕФА поздравил Кержакова с днем рождения

С Днюхой! )) Удачи тебе и твоему брату на футбольных просторах!
Бывшему форварду сборной России Александру Кержакову исполнилось 39 лет. Его не забыл поздравить УЕФА.
Пресс-служба организации прикрепила видео хет-трика Кержаков в Лиге Европы против «Андерлехта».
- Сейчас Кержаков тренирует «Нижний Новгород».
- Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.
- В Европе он выступал за «Севилью».
Поздравляем с 39-летием бывшего нападающего @zenit_spb, @fcdynamo, @TeamRussia и главного тренера @fcnn_ru Александра КержаковаВспоминаем его хет-трик «Андерлехту» в #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/srB3Y84WGE— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 27, 2021