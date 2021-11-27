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  • В «Локомотиве» надеются, что переход Рангника в «МЮ» поднимет имидж клуба в Европе

В «Локомотиве» надеются, что переход Рангника в «МЮ» поднимет имидж клуба в Европе

27 ноября 2021, 10:57
24

Стало известно, как в «Локомотиве» отреагировали на решение Ральфа Рангника уйти в «Манчестер Юнайтед».

Руководство московского клуба отнеслось с пониманием к грядущему переходу 63-летнего специалиста.

Более того, в «Локо» надеются, что переезд немца в АПЛ поднимет имидж клуба в Европе и поможет укрепиться на британском рынке футболистов.

  • Ожидается, что «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник.
  • Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
  • Специалист с июля этого года руководил спортивным департаментом «Локомотива».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (24)
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insider_retro
1638001095
Имидж клуба поднимают игроки и победы достигнутые ими, а не немецкий тренерок, перебежавший в АПЛ... Как обычно, бредовые надежды на дядю, который поможет...
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Блямба
1638001422
Непостижимая логика дежурного по станции.. Поезд пойдёт в депо,просьба освободить вагоны- ехайте поездами РЖД.
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mamba9090909
1638003141
Имидж клуба поднимается его победами на евроаренах.
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Skull_Boy
1638003544
Очередной раз убеждаюсь, что не зря европейцы называют Россию страной полнейших идиотов
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Sanloko
1638003869
когда постоянно тратишь не заработанные, а бюджетные деньги, то никогда не возникает сожаления о каких-то неудачах. Есть только понимание, что выделят ещё и можно будет дальше куражиться. Печальнее ещё и от того, что деньги налогоплательщиков кормят сербов, немцев и прочих иностранцев и "всё идёт по плану"......
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portero
1638006867
Это оправдание, свистнул деньги и ушёл...
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Форвард 79
1638009268
Теперь Гиздоля уберут, неустойку заплатят и позовут Палыча всё исправлять
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Форвард 79
1638009319
А присесть на дорожку он не желает?
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paracetamol
1638009427
В «Локо» надеются, что переезд немца в АПЛ поднимет имидж клуба в Европе и привлечет еще проходимцев, готовых занихрена попилить бабло РЖД.
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житель СПб
1638031659
Поднимет имидж клуба?! Это как Бендер, попавший под лошадь... прославился...
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