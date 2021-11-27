В «Локомотиве» надеются, что переход Рангника в «МЮ» поднимет имидж клуба в Европе

Стало известно, как в «Локомотиве» отреагировали на решение Ральфа Рангника уйти в «Манчестер Юнайтед».
Руководство московского клуба отнеслось с пониманием к грядущему переходу 63-летнего специалиста.
Более того, в «Локо» надеются, что переезд немца в АПЛ поднимет имидж клуба в Европе и поможет укрепиться на британском рынке футболистов.
- Ожидается, что «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник.
- Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
- Специалист с июля этого года руководил спортивным департаментом «Локомотива».
Источник: «Спорт день за днем»