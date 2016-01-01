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    В «Локомотиве» надеются, что переход Рангника в «МЮ» поднимет имидж клуба в Европе

    Стало известно, как в «Локомотиве» отреагировали на решение Ральфа Рангника уйти в «Манчестер Юнайтед».

    Руководство московского клуба отнеслось с пониманием к грядущему переходу 63-летнего специалиста.

    Более того, в «Локо» надеются, что переезд немца в АПЛ поднимет имидж клуба в Европе и поможет укрепиться на британском рынке футболистов.

    • Ожидается, что «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник.
    • Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
    • Специалист с июля этого года руководил спортивным департаментом «Локомотива».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5860

      mamba9090909 5 минут назад

      Имидж клуба поднимается его победами на евроаренах.

      1
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      Рейтинг: +10701

      BRO_football 17 минут назад

      Вот и я не пойму, что такого крутого Рангник сделал в Локомотиве, что его аж в Манчестер Юнайтед пригласили? Может, выиграл РПЛ или Лигу чемпионов? Может, за дёшево приобрёл хороших легионеров или развил молодёжный футбол в клубе?

      0
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      Рейтинг: +8376

      "supermax" 25 минут назад

      ну теперь и Марсель стопроцентно обыграете))

      0
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      Рейтинг: +2571

      Блямба 34 минуты назад

      Непостижимая логика дежурного по станции..
      Поезд пойдёт в депо,просьба освободить вагоны-
      ехайте поездами РЖД.

      1
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      Рейтинг: +68233

      insider_retro 39 минут назад

      Имидж клуба поднимают игроки и победы достигнутые ими, а не немецкий тренерок, перебежавший в АПЛ... Как обычно, бредовые надежды на дядю, который поможет...

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