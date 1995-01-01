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    Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что имеющиеся предложения по трансферу форварда Гамида Агаларова не устраивают клуб.

    «И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения недостойны лучшего, как мы уверены, нападающего России.

    И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение.

    Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет.

    Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, – он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей.

    От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно.

    Нас, конечно, критикуют за то, что мы говорим, что он один из лучших нападающих мира. Но мы говорили не так, мы говорили, что у него одни из лучших статистических показателей в мире.

    А в заголовках, естественно, звучит «лучший нападающий мира». Но со статистическими показателями не поспоришь», – сказал Мурзагулов.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
    • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2571

      Блямба 29 минут назад

      Граммотно ПиАрнул..
      Громко и отчётливо. Как в воду.

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      Рейтинг: +11743

      Cleaner 42 минуты назад

      Лучший нападающий страны! Ржу, ржу, РЖУ ни могу!..)))

      0
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      Рейтинг: +88

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Cleaner 26 минут назад

      а кто лучший чалов аль рукаку???

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      Рейтинг: +11743

      Cleaner > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 20 минут назад

      Не переводи стрелки. Тут обсуждаем АГАЛАРОВА. "Лучшего нападающего России"! Ржу, ржу, РЖУ ни могу!..)))

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      Рейтинг: +17729

      derrik2000 43 минуты назад

      Газизов, как в случае с Уруновым, ставки повышает???
      Дураков-то больше нет, всякое из Уфы покупать.
      Если только задарма и с доплатой... ))

      1
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      Рейтинг: +171

      v.v.navashinsky 52 минуты назад

      Пускай сезон до конца доиграет,а потом время покажет.Не нужно бежать впереди паровоза.

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      Рейтинг: +780

      qawzsexdr 1 час назад

      Сказочник

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      Рейтинг: +502

      пега 1 час назад

      наконец правдивая информация, агент сказки про очередь писал.

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      Рейтинг: +605

      Форвард 79 1 час назад

      Цену набивают

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      Рейтинг: +10

      hgji 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +3663

      Бомбардиръ 1 час назад

      Конечно подождите, и потом будете играть в ФНЛ.

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