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  • Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

27 ноября 2021, 10:17
25

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что имеющиеся предложения по трансферу форварда Гамида Агаларова не устраивают клуб.

«И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения недостойны лучшего, как мы уверены, нападающего России.

И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение.

Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет.

Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, – он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей.

От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно.

Нас, конечно, критикуют за то, что мы говорим, что он один из лучших нападающих мира. Но мы говорили не так, мы говорили, что у него одни из лучших статистических показателей в мире.

А в заголовках, естественно, звучит «лучший нападающий мира». Но со статистическими показателями не поспоришь», – сказал Мурзагулов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
  • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (25)
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derrik2000
1638000790
Газизов, как в случае с Уруновым, ставки повышает??? Дураков-то больше нет, всякое из Уфы покупать. Если только задарма и с доплатой... ))
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Блямба
1638001651
Граммотно ПиАрнул.. Громко и отчётливо. Как в воду.
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Боцман59rus
1638004810
,_ еще один звездун газизовский подростает, скоро поедет к звездуну галицкого в Турецкий пердив.
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Валерий1965
1638009440
"Лучший нападающий мира")))))) Да, чего вы накурились?)))))
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Fusballer
1638011931
Сколько было уже таких - подающих надежды. Даже Чалов становился лучшим бомбардиром сезона, ну и где он сейчас? Вот если Агаларов на протяжении нескольких сезонов будет забивать не менее хотя бы 10 голов, тогда можно будет говорить о лучшем нападающем России, а сейчас разве что перспективным можно назвать. Молодые игроки очень часто не проходят испытания медными трубами.
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somn
1638014961
Помню какие пели дифирамбы Феде Смолову...
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zigbert
1638016128
Пока забивает. Что будет после перерыва?
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Иван Петров 1986
1638018795
Продавайте, а то сдуется пузырь и останетесь ни с чем.
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knikos
1638021665
Лучшего нападающего ??? Смешно ! Чалов был тоже один раз лучшим бомбардиром России . Таких "односезонных" лучших уж видывали . Если сейчас за что дают не продадут , в следующем сезоне уже спроса не будет .
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житель СПб
1638031972
Где-то я такие высказывания уже слышал... Газизов, ау!
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