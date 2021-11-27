Глава «Уфы»: «Поступающие по Агаларову предложения недостойны лучшего нападающего России»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что имеющиеся предложения по трансферу форварда Гамида Агаларова не устраивают клуб.

«И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения недостойны лучшего, как мы уверены, нападающего России.

И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение.

Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет.

Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, – он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей.

От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно.

Нас, конечно, критикуют за то, что мы говорим, что он один из лучших нападающих мира. Но мы говорили не так, мы говорили, что у него одни из лучших статистических показателей в мире.

А в заголовках, естественно, звучит «лучший нападающий мира». Но со статистическими показателями не поспоришь», – сказал Мурзагулов.