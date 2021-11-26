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  • Клопп – о Рангнике: «В Англию едет опытный тренер. Это не очень хорошие новости для соперников «МЮ»

Клопп – о Рангнике: «В Англию едет опытный тренер. Это не очень хорошие новости для соперников «МЮ»

26 ноября 2021, 16:36
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал то, что Ральф Рангник, вероятно, возглавит «Манчестер Юнайтед».

«В Англию едет опытный тренер, который выстроил с нуля два клуба – «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Ральфу всегда хотелось стать менеджером.

«МЮ» будет организован на поле, это очевидно. Не очень хорошие новости для других команд.

Но всем тренерам нужно время, а в АПЛ его крайне мало. Здесь постоянно идут матчи, что все усложняет», – сказал Клопп.

Источник: Sky Sports News
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рангник Ральф Клопп Юрген
Комментарии (4)
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jek718875
1637934339
Мистер КЛОПП не знает,что он развалил команду ЛОКОМОТИВ за несколько месяцев
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vladimir-7
1637937385
Клоп маленький, но вонючий.
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Вомбат
1637938146
Я не согласен, что Рангник чего-то там развалил в Локо. Он начал строить на базе Локо команду типа Лейпцига. При этом сиюминутные результаты ожидаемо упали. Но не намного. Другое дело, что он бросил Локо в самом начале строительства новой команды и свалил, как только на горизонте запахло большими английскими деньгами. Это некрасиво. Но кто в последнее время в руководстве Локо вел себя красиво? Геркус? Смородская? Наумов? Разве все беды российского футбола (и не только) происходят не из-за нарушений большими боссами норм человеческой нравстеннности?
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