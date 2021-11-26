Клопп – о Рангнике: «В Англию едет опытный тренер. Это не очень хорошие новости для соперников «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал то, что Ральф Рангник, вероятно, возглавит «Манчестер Юнайтед».
«В Англию едет опытный тренер, который выстроил с нуля два клуба – «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Ральфу всегда хотелось стать менеджером.
«МЮ» будет организован на поле, это очевидно. Не очень хорошие новости для других команд.
Но всем тренерам нужно время, а в АПЛ его крайне мало. Здесь постоянно идут матчи, что все усложняет», – сказал Клопп.
- Ожидается, что Рангник будет тренировать «МЮ» до конца сезона.
- Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
- С июля немец руководил спортивным департаментом «Локомотива».
Источник: Sky Sports News