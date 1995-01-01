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    Клопп – о Рангнике: «В Англию едет опытный тренер. Это не очень хорошие новости для соперников «МЮ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал то, что Ральф Рангник, вероятно, возглавит «Манчестер Юнайтед».

    «В Англию едет опытный тренер, который выстроил с нуля два клуба – «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Ральфу всегда хотелось стать менеджером.

    «МЮ» будет организован на поле, это очевидно. Не очень хорошие новости для других команд.

    Но всем тренерам нужно время, а в АПЛ его крайне мало. Здесь постоянно идут матчи, что все усложняет», – сказал Клопп.

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    Источник: Sky Sports News

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10479

      Вомбат 1 час назад

      Я не согласен, что Рангник чего-то там развалил в Локо. Он начал строить на базе Локо команду типа Лейпцига. При этом сиюминутные результаты ожидаемо упали. Но не намного. Другое дело, что он бросил Локо в самом начале строительства новой команды и свалил, как только на горизонте запахло большими английскими деньгами. Это некрасиво. Но кто в последнее время в руководстве Локо вел себя красиво? Геркус? Смородская? Наумов? Разве все беды российского футбола (и не только) происходят не из-за нарушений большими боссами норм человеческой нравстеннности?

      2
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      Рейтинг: +22985

      vladimir-7 1 час назад

      Клоп маленький, но вонючий.

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      Рейтинг: +22205

      bset 1 час назад

      Болельщики МЮ: "К нам едет тренер, который развалил Локомотив. Это не очень хорошие новости для нас"

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      Рейтинг: +456

      jek718875 2 часа назад

      Мистер КЛОПП не знает,что он развалил команду ЛОКОМОТИВ за несколько месяцев

      2
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      Рейтинг: +1229

      Frankfurt Am Main > jek718875 1 час назад

      )))))

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