Плутник – об уходе Рангника: «Дождемся завтра, все будет хорошо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.

«Дождемся завтра, все будет хорошо», – сказал Плутник.

По информации The Athletic, Рангник согласился до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед».

Летом немец может перейти на должность консультанта английского клуба.

В «Локомотиве» он работает с июля этого года.

«СЭ»: компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на возможный уход немца в «МЮ»