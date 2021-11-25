Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Плутник – об уходе Рангника: «Дождемся завтра, все будет хорошо»

Плутник – об уходе Рангника: «Дождемся завтра, все будет хорошо»

25 ноября 2021, 23:43
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.

«Дождемся завтра, все будет хорошо», – сказал Плутник.

  • По информации The Athletic, Рангник согласился до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед».
  • Летом немец может перейти на должность консультанта английского клуба.
  • В «Локомотиве» он работает с июля этого года.

«СЭ»: компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на возможный уход немца в «МЮ»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик
1637873636
Я даже не сомневаюсь, что у Плутника и Рангника все будет хорошо. А с клубом что?
Ответить
Lilipyt
1637876242
Рангник в открытую перед всеми высказался о своем желании и кстати уже давно началась эта эпопея. Но Плутник уверен, что это всего лишь слухи LOL
Ответить
paracetamol
1637879076
Ну, если председатель совета директоров Локо Плутник, то дальше можно не продолжать.
Ответить
житель СПб
1637904163
Если Плут(ник говорит, что все будет хорошо, то надо обеспокоиться...
Ответить
jek718875
1637923546
ПЛУТник,дальше можно ничего не говорить,сразу садить
Ответить
Paladius
1637938091
Вот я смотрю и думаю. Еще год назад Локо на равных сражался с Атлетико и Баварией, а до этого с Ювентусом, а сейчас позорище! Ни тренера нормального, ни игроков, ни команды. Гоните в шею этих прилипал из руководства во главе с Рагником, Цорном и Плутником и верните Палыча, ну на крайняк Николича. Только при Палыче Локомотив всегда был силой и в России и в Европе! P/S/ сильнее связки чем Наумов и Семин в Локомотиве не было и видимо уже не будет.
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
1
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
10
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
12
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
6
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
6
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
29
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+