Плутник – об уходе Рангника: «Дождемся завтра, все будет хорошо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.
«Дождемся завтра, все будет хорошо», – сказал Плутник.
- По информации The Athletic, Рангник согласился до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед».
- Летом немец может перейти на должность консультанта английского клуба.
- В «Локомотиве» он работает с июля этого года.
«СЭ»: компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на возможный уход немца в «МЮ»
Источник: «Чемпионат»