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    Плутник – об уходе Рангника: «Дождемся завтра, все будет хорошо»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.

    «Дождемся завтра, все будет хорошо», – сказал Плутник.

    • По информации The Athletic, Рангник согласился до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед».
    • Летом немец может перейти на должность консультанта английского клуба.
    • В «Локомотиве» он работает с июля этого года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2021 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6544

      Антибиотик 39 минут назад

      Я даже не сомневаюсь, что у Плутника и Рангника все будет хорошо. А с клубом что?

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