Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». Он не играл с 3 октября

«Фиорентина» опубликовала видео с утренней тренировки клуба.
В занятии принял участие нападающий Александр Кокорин. Он вернулся в общую группу клуба после мышечной травмы, из-за который не выходил на поле с 3 октября.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Фиорентины»