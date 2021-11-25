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    Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». Он не играл с 3 октября

    «Фиорентина» опубликовала видео с утренней тренировки клуба.

    В занятии принял участие нападающий Александр Кокорин. Он вернулся в общую группу клуба после мышечной травмы, из-за который не выходил на поле с 3 октября.

    • В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2

      СуперПАВ9 53 минуты назад

      Удачи Кокорину

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54516

      portero 1 час назад

      Не будет он уже играть, понятно давно...

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