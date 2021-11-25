Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». Он не играл с 3 октября

«Фиорентина» опубликовала видео с утренней тренировки клуба.

В занятии принял участие нападающий Александр Кокорин. Он вернулся в общую группу клуба после мышечной травмы, из-за который не выходил на поле с 3 октября.

В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость россиянина – 3,5 миллиона евро.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.